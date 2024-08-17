Свято 17 серпня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Сьогодні, 17 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Мирона за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий мученик Мирон був пресвітером міста Ахайї (сучасна Греція) у III столітті. Був відомий своєю добротою, милосердям, а також мужнім захистом своєї пастви.
Мирон жив у період жорстоких переслідувань християн під правлінням імператора Деція (249–251). Одного разу, під час святкування Різдва Христового, коли святий Мирон проводив богослужіння, його заарештували за наказом місцевого правителя Антипатра.
Після цього мученика піддавали жорстоким тортурам і змушували зректися своєї віри, та він залишався непохитним. Врешті-решт Святий Мирон прийняв мученицьку смерть. Його стратили у 250 році, відтявши голову.
Мученик Мирон пресвітер (зображення: blagovist.church.ua)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується носити чорний одяг. У старі часи вважали, що сьогодні темні кольори притягують нещастя.
Окрім цього, радять не ходити на кладовище, адже сьогодні мертві ходять один до одного у гості. Краще не заважати, щоб не розгнівати духів.
Сьогодні заведено допомагати вдовам, сиротам і знедоленим. Раніше існувала традиція викидати або спалювати старі речі. У давнину вірили, що разом із ними зникають хвороби та нещастя.
Сьогодні іменини святкують: Олексій, Дмитро, Павло, Ілля, Мирон, Уляна.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.