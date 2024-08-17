Праздник 17 августа: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Сегодня, 17 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Мирона по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой мученик Мирон был пресвитером города Ахайи (современная Греция) в III веке. Был известен своей добротой, милосердием, а также мужественной защитой своей паствы.
Мирон жил в период жестоких преследований христиан под правлением императора Деция (249–251). Однажды, во время празднования Рождества Христова, когда святой Мирон совершал богослужение, его арестовали по приказу местного правителя Антипатра.
После этого мученика подвергали жестоким пыткам и заставляли отречься от своей веры, но он оставался непоколебимым. В конце концов, Святой Мирон принял мученическую смерть. Его казнили в 250 году, отрезав голову.
Мученик Мирон пресвитер (изображение: blagovist.church.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется носить черную одежду. В старину считали, что сегодня темные цвета притягивают несчастье.
Кроме этого, советуют не ходить на кладбище, ведь сегодня мертвые ходят друг к другу в гости. Лучше не мешать, чтобы не разгневать духов.
Сегодня принято помогать вдовам, сиротам и бедным. Раньше существовала традиция выбрасывать или сжигать старые вещи. В древности верили, что вместе с ними исчезают болезни и несчастья.
Сегодня именины празднуют: Алексей, Дмитрий, Павел, Илья, Мирон, Ульяна.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.