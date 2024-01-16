UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Свято 16 січня: що не можна робити, щоб не винести з дому щастя

Яке свято 16 січня (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

16 січня за новоюліанським календарем православні християни поклоняються чесним веригам святого апостола Петра, одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа.

Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Першоверховного святого апостола вважали за покровителя домашньої худоби. Цього дня у слов'ян було прийнято доглядати тварин і перевіряти, чи вистачає їм корми. Звідси з'явилася народна назва свята – Петро-напівкорм.

Цього дня не можна ображати свійських тварин та худобу, покровителем яких, як вважалося, є апостол.

Рибалкам варто бути уважними на озері та водоймищах, бо в цей день починав ламатися лід.

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще не виносити сміття з дому, тому що можна разом із ним винести і власне щастя.

Строго заборонялося прати одяг день Петра - це вважали великим гріхом.

Будь-які роботи з гострими та колючими предметами також потрапляли під "табу" - все, що нагадувало вовчі зуби (включаючи ножиці, гребені, веретено, голки), могло залучити сірих хижаків з лісу до вашої хати чи хліва.

Головні прикмети цього дня

  • Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
  • Якщо ж у день Петра сильний мороз вдарив, то влітку буде спека;
  • Коли вітер дме північний, це обіцяло швидкі морози;
  • Якщо ніч напередодні була місячна та в небі яскраві зірки, то рік обіцяє бути врожайним та щасливим;
  • Якщо сонце на заході сонця ставало червоного кольору - чекали морозні, але ясні дні.

У кого сьогодні день ангела: Максим, Петро, Іван, Георгій, Нестор.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Українісвято в Україні