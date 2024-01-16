Свято 16 січня: що не можна робити, щоб не винести з дому щастя

Традиції цього дня

Першоверховного святого апостола вважали за покровителя домашньої худоби. Цього дня у слов'ян було прийнято доглядати тварин і перевіряти, чи вистачає їм корми. Звідси з'явилася народна назва свята – Петро-напівкорм.

Цього дня не можна ображати свійських тварин та худобу, покровителем яких, як вважалося, є апостол.

Рибалкам варто бути уважними на озері та водоймищах, бо в цей день починав ламатися лід.

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще не виносити сміття з дому, тому що можна разом із ним винести і власне щастя.

Строго заборонялося прати одяг день Петра - це вважали великим гріхом.

Будь-які роботи з гострими та колючими предметами також потрапляли під "табу" - все, що нагадувало вовчі зуби (включаючи ножиці, гребені, веретено, голки), могло залучити сірих хижаків з лісу до вашої хати чи хліва.

Головні прикмети цього дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Якщо ж у день Петра сильний мороз вдарив, то влітку буде спека;

Коли вітер дме північний, це обіцяло швидкі морози;

Якщо ніч напередодні була місячна та в небі яскраві зірки, то рік обіцяє бути врожайним та щасливим;

Якщо сонце на заході сонця ставало червоного кольору - чекали морозні, але ясні дні.

У кого сьогодні день ангела: Максим, Петро, Іван, Георгій, Нестор.