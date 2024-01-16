Свято 16 січня: що не можна робити, щоб не винести з дому щастя

16 січня за новоюліанським календарем православні християни поклоняються чесним веригам святого апостола Петра, одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа.
Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Першоверховного святого апостола вважали за покровителя домашньої худоби. Цього дня у слов'ян було прийнято доглядати тварин і перевіряти, чи вистачає їм корми. Звідси з'явилася народна назва свята – Петро-напівкорм.
Цього дня не можна ображати свійських тварин та худобу, покровителем яких, як вважалося, є апостол.
Рибалкам варто бути уважними на озері та водоймищах, бо в цей день починав ламатися лід.
Сьогодні краще не виносити сміття з дому, тому що можна разом із ним винести і власне щастя.
Строго заборонялося прати одяг день Петра - це вважали великим гріхом.
Будь-які роботи з гострими та колючими предметами також потрапляли під "табу" - все, що нагадувало вовчі зуби (включаючи ножиці, гребені, веретено, голки), могло залучити сірих хижаків з лісу до вашої хати чи хліва.
У кого сьогодні день ангела: Максим, Петро, Іван, Георгій, Нестор.
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