Свято 16 серпня: що не можна робити в день Спасу Нерукотворного, прикмети

Свято 16 серпня - завтра православні українці святкують перенесення Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа за новим церковним календарем. У народі цей день називають Горіховий Спас.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

У 944 році Нерукотворний Образ Господа Ісуса Христа був перенесений з Едеси до Константинополя.

Легенда свідчить, що цей образ з’явився завдяки правителю сирійського міста Авгарю, який страждав від прокази. Дізнавшись про чудеса Ісуса, Авгарь написав листа до Спасителя, просячи зцілення. Він відправив художника Ананію до Єрусалима, щоб той створив зображення Христа.

Спаситель, дізнавшись про це, залишив Свій лик на убрусі, який Ананія приніс назад до Едеси. Авгарь зцілився, і образ був встановлений над міськими воротами.

Коли один з правнуків Авгаря перейшов до ідолопоклонства, образ був схований єпископом у спеціальній ніші, щоб захистити його. Під час облоги Едеси перським царем Хозроєм І у 545 році, єпископу з’явилася Пресвята Богородиця і наказала дістати образ для порятунку міста. Вірять, що хресний хід з Нерукотворним Образом допоміг відбити напад.

У 944 році імператор Костянтин Багрянородний перевіз образ до Константинополя. Існують різні версії про подальшу долю святині: одні стверджують, що хрестоносці викрали образ, але він затонув у Мармуровому морі, інші кажуть, що образ був переданий в Геную близько 1362 року.

Перенесення Нерукотворного образу Господа нашого Ісуса Христа (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Ходити на кладовище та згадувати чорта

Довго дивитися у дзеркало - може забрати красу та сили

Ворожити - інакше до вас у життя прийдуть негаразди

Планувати весілля або сватання.

Також не рекомендується виносити з дому сміття цього дня, інакше можна винести разом з ним удачу, щастя та добробут з вашого дому.

Народні прикмети і традиції 16 серпня

Червоний схід сонця - вдень буде вітряно

Зранку з’явився іній - до гарного врожаю наступного року

Тепла та гарна погода - весна прийде рано

Вже відлетіли на південь птахи - очікуйте похолодання

Сонце ховається за хмарами - насувається негода.

У цей день селяни старанно готувалися до зими та робили домашні заготовлення на зиму. Водночас вони продовжували працювати на полях, обробляли землю і збирали залишки врожаю.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Іван, Степан, Олександр, Яків, Ганна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: