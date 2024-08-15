Праздник 16 августа: что нельзя делать в день Спаса Нерукотворного, приметы
Праздник 16 августа - завтра православные украинцы празднуют перенос Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа по новому церковному календарю. В народе этот день называют Ореховий Спас.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
В 944 году Нерукотворный образ Господа Иисуса Христа был перенесен из Эдессы в Константинополь.
Легенда свидетельствует, что этот образ появился благодаря страдавшему от проказы правителю сирийского города Авгарю. Узнав о чудесах Иисуса, Авгарь написал письмо к Спасителю, прося исцеления. Он отправил художника Ананию в Иерусалим, чтобы создал изображение Христа.
Спаситель, узнав об этом, оставил Свой лик на убрусе, который Анания принес обратно в Эдессу. Авгарь исцелился, и образ был установлен над городскими воротами.
Когда один из правнуков Авгаря перешел к идолопоклонству, образ был спрятан епископом в специальной нише, чтобы защитить его. Во время осады Эдессы персидским царем Хозроем I в 545 году, епископу явилась Пресвятая Богородица и приказала получить образ для спасения города. Верят, что крестный ход с Нерукотворным Образом помог отразить нападение.
В 944 году император Константин Багрянородный перевез образ в Константинополь. Существуют разные версии о дальнейшей судьбе святыни: одни утверждают, что крестоносцы похитили образ, но он затонул в Мраморном море, другие говорят, что образ был передан в Геную около 1362 года.
Перенесение Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа (изображение: Википедия)
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Ходить на кладбище и вспоминать черта
- Долго смотреть в зеркало - может забрать красоту и силы
- Гадать - иначе к вам в жизнь придут невзгоды
- Планировать свадьбу или сватовство.
Также не рекомендуется выносить из дома мусор в этот день, иначе можно вынести вместе с ним удачу, счастье и благополучие из вашего дома.
Народные приметы и традиции 16 августа
- Красный восход солнца - днем будет ветрено
- Утром появился иней - к хорошему урожаю следующего года
- Теплая и хорошая погода - весна придет рано
- Уже улетели на юг птицы - ожидайте похолодания
- Солнце прячется за облаками - надвигается непогода.
В этот день крестьяне усердно готовились к зиме и делали домашние заготовки на зиму. В то же время, они продолжали работать на полях, обрабатывали землю и собирали остатки урожая.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют: Иван, Степан, Александр, Яков, Анна.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Всемирный день воздушных змеев
- Международный день "Помахайте в камеру слежения"
- День Джокера
- День американских горок в США.
Раньше мы публиковали церковные ограничения по праздникам: что и почему запрещено.
Также читайте о церковных запретах и правилах: зачем они и почему их нужно соблюдать.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Духовна велич Львова", Sogodni Svyato, Википедия.