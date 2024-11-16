Свято 16 листопада: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

В суботу 16 листопада церква вшановує пам'ять апостола і євангеліста Матфея. Цього дня також продовжують дотримуватися традицій і заборон Різдвяного посту.
Про важливі заборони та історію свята 16 листопада розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Левій Матфей (або Матвій) був одним з 12 апостолів, який відмовився від посади збирача податків, щоб доєднатися до послідовників Христа.
Як і інші апостоли, Матвій спостерігав за проповідями Ісуса, а також став свідком різних чудес, смерті та воскресіння Христа. Щоб переконати єврейських християн в тому, що Ісус є обіцяним Спасителем, Матвій написав Євангеліє арамейською мовою.
Це робота містить опис життя Ісуса, а також його вчення. З моменту Вознесіння Христа Матвій продовжив місіонерську діяльність в різних країнах, щоб привернути людей до християнської віри.
Після багатьох років, присвячених боротьбі за віру, апостол загинув мученицькою смертю за часів правління язичника Фулвіана.
Щоб не накликати нещастя, 16 листопада не слід:
Цього дня пращури особливо уважно спостерігали за гризунами, адже вважалося, що вони вказують на зміни погоди:
За новим стилем сьогодні день ангела відзначають люди з такими іменами: Федір, Віктор, Дмитро, Василь, Михайло, Іван, Микола, Сергій, Матвій, Макар.
До того ж за старим стилем 16 листопада іменини святкують: Олександр, Богдан, Світлана, Володимир, Василь, Георгій, Микола, Йосип, Іван, Петро, Ілля, Павло, Сергій, Ганна.
16 листопада у світі відзначається:
До речі, раніше ми писали про те, коли в Україні День святого Миколая.
Крім цього, нещодавно розповідали про те, як готуватися до Різдвяного посту.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.