Праздник 16 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

В субботу 16 ноября церковь чтит память апостола и евангелиста Матфея. В этот день также продолжают соблюдать традиции и запреты Рождественского поста.
О важных запретах и истории праздника 16 ноября рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Левий Матфей (или Матфей) был одним из 12 апостолов, который отказался от должности сборщика налогов, чтобы присоединиться к последователям Христа.
Как и другие апостолы, Матфей наблюдал за проповедями Иисуса, а также стал свидетелем различных чудес, смерти и воскресения Христа. Чтобы убедить еврейских христиан в том, что Иисус является обещанным Спасителем, Матвей написал Евангелие на арамейском языке.
Эта работа содержит описание жизни Иисуса, а также его учение. С момента Вознесения Христа Матфей продолжил миссионерскую деятельность в разных странах, чтобы привлечь людей к христианской вере.
После многих лет, посвященных борьбе за веру, апостол погиб мученической смертью во времена правления язычника Фулвиана.
Чтобы не навлечь несчастья, 16 ноября не следует:
В этот день предки особенно внимательно наблюдали за грызунами, ведь считалось, что они указывают на изменения погоды:
По новому стилю сегодня день ангела отмечают люди со следующими именами: Федор, Виктор, Дмитрий, Василий, Михаил, Иван, Николай, Сергей, Матвей, Макар.
К тому же по старому стилю 16 ноября именины празднуют: Александр, Богдан, Светлана, Владимир, Василий, Георгий, Николай, Иосиф, Иван, Петр, Илья, Павел, Сергей, Анна.
16 ноября в мире отмечается:
Кстати, раньше мы писали о том, когда в Украине День святого Николая.
Кроме этого, недавно рассказывали о том, как готовиться к Рождественскому посту.
При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.