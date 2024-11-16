Праздник 16 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

История церковного праздника

Левий Матфей (или Матфей) был одним из 12 апостолов, который отказался от должности сборщика налогов, чтобы присоединиться к последователям Христа.

Как и другие апостолы, Матфей наблюдал за проповедями Иисуса, а также стал свидетелем различных чудес, смерти и воскресения Христа. Чтобы убедить еврейских христиан в том, что Иисус является обещанным Спасителем, Матвей написал Евангелие на арамейском языке.

Эта работа содержит описание жизни Иисуса, а также его учение. С момента Вознесения Христа Матфей продолжил миссионерскую деятельность в разных странах, чтобы привлечь людей к христианской вере.

После многих лет, посвященных борьбе за веру, апостол погиб мученической смертью во времена правления язычника Фулвиана.

Главные запреты 16 ноября

Чтобы не навлечь несчастья, 16 ноября не следует:

разговаривать через порог - можно поссориться с собеседником

одевать вещи наизнанку - может уйти удача

одевать красные вещи - могут быть проблемы в личной сфере

смотреть в зеркало очень долго - в любви можно потерпеть неудачу

подписывать новые сделки - дело могут пойти плохо

Народные приметы на этот день

Если сегодня на мерзлую землю выпал снег - следующий год будет с урожаями.

16 ноября в печи сильно горят дрова - в ближайшее время будет буря.

Сегодня низко висят облака - к зимним морозам.

Если сегодня морозно - в следующем году урожаи будут меньше.

Дым из дымоходов идет столбом - наступит похолодание.

В этот день предки особенно внимательно наблюдали за грызунами, ведь считалось, что они указывают на изменения погоды:

Если мыши начинают рыть норы - следует ожидать похолодания.

Сегодня кроты роют норы на северной стороне участка - будет тепло, на южной - похолодание, на западной - влага, на восточной - зима будет сухой и теплой.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю сегодня день ангела отмечают люди со следующими именами: Федор, Виктор, Дмитрий, Василий, Михаил, Иван, Николай, Сергей, Матвей, Макар.

К тому же по старому стилю 16 ноября именины празднуют: Александр, Богдан, Светлана, Владимир, Василий, Георгий, Николай, Иосиф, Иван, Петр, Илья, Павел, Сергей, Анна.

Какой сегодня праздник в мире

16 ноября в мире отмечается: