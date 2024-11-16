Свято 16 листопада: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

В суботу 16 листопада церква вшановує пам'ять апостола і євангеліста Матфея. Цього дня також продовжують дотримуватися традицій і заборон Різдвяного посту.

Про важливі заборони та історію свята 16 листопада розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Левій Матфей (або Матвій) був одним з 12 апостолів, який відмовився від посади збирача податків, щоб доєднатися до послідовників Христа.

Як і інші апостоли, Матвій спостерігав за проповідями Ісуса, а також став свідком різних чудес, смерті та воскресіння Христа. Щоб переконати єврейських християн в тому, що Ісус є обіцяним Спасителем, Матвій написав Євангеліє арамейською мовою.

Це робота містить опис життя Ісуса, а також його вчення. З моменту Вознесіння Христа Матвій продовжив місіонерську діяльність в різних країнах, щоб привернути людей до християнської віри.

Після багатьох років, присвячених боротьбі за віру, апостол загинув мученицькою смертю за часів правління язичника Фулвіана.

Головні заборони 16 листопада

Щоб не накликати нещастя, 16 листопада не слід:

розмовляти через поріг - можна посваритися зі співрозмовником

вдягати речі навиворіт - може відвернутися удача

вдягати червоні речі - можуть бути проблеми в особистій сфері

дивитися в дзеркало дуже довго - в коханні можна зазнати невдачі

підписувати нові угоди - справа можуть піти погано

Народні прикмети на цей день

Якщо сьогодні на мерзлу землю випав сніг - наступний рік буде з врожаями.

16 листопада в печі сильно горять дрова - найближчим часом буде буря.

Сьогодні низько висять хмари - до зимових морозів.

Якщо сьогодні морозно - наступного року врожаї будуть меншими.

Дим з димарів йде стовпом - настане похолодання.

Цього дня пращури особливо уважно спостерігали за гризунами, адже вважалося, що вони вказують на зміни погоди:

Якщо миші починають рити нори - варто очікувати похолодання.

Сьогодні кроти риють нори на північному боці ділянки - буде тепло, на південному - похолодання, на західному - волога, на східному - зима буде сухою та теплою.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем сьогодні день ангела відзначають люди з такими іменами: Федір, Віктор, Дмитро, Василь, Михайло, Іван, Микола, Сергій, Матвій, Макар.

До того ж за старим стилем 16 листопада іменини святкують: Олександр, Богдан, Світлана, Володимир, Василь, Георгій, Микола, Йосип, Іван, Петро, Ілля, Павло, Сергій, Ганна.

Яке сьогодні свято у світі

16 листопада у світі відзначається: