Праздник 16 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
В субботу 16 ноября церковь чтит память апостола и евангелиста Матфея. В этот день также продолжают соблюдать традиции и запреты Рождественского поста.
О важных запретах и истории праздника 16 ноября рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Левий Матфей (или Матфей) был одним из 12 апостолов, который отказался от должности сборщика налогов, чтобы присоединиться к последователям Христа.
Как и другие апостолы, Матфей наблюдал за проповедями Иисуса, а также стал свидетелем различных чудес, смерти и воскресения Христа. Чтобы убедить еврейских христиан в том, что Иисус является обещанным Спасителем, Матвей написал Евангелие на арамейском языке.
Эта работа содержит описание жизни Иисуса, а также его учение. С момента Вознесения Христа Матфей продолжил миссионерскую деятельность в разных странах, чтобы привлечь людей к христианской вере.
После многих лет, посвященных борьбе за веру, апостол погиб мученической смертью во времена правления язычника Фулвиана.
Главные запреты 16 ноября
Чтобы не навлечь несчастья, 16 ноября не следует:
- разговаривать через порог - можно поссориться с собеседником
- одевать вещи наизнанку - может уйти удача
- одевать красные вещи - могут быть проблемы в личной сфере
- смотреть в зеркало очень долго - в любви можно потерпеть неудачу
- подписывать новые сделки - дело могут пойти плохо
Народные приметы на этот день
- Если сегодня на мерзлую землю выпал снег - следующий год будет с урожаями.
- 16 ноября в печи сильно горят дрова - в ближайшее время будет буря.
- Сегодня низко висят облака - к зимним морозам.
- Если сегодня морозно - в следующем году урожаи будут меньше.
- Дым из дымоходов идет столбом - наступит похолодание.
В этот день предки особенно внимательно наблюдали за грызунами, ведь считалось, что они указывают на изменения погоды:
- Если мыши начинают рыть норы - следует ожидать похолодания.
- Сегодня кроты роют норы на северной стороне участка - будет тепло, на южной - похолодание, на западной - влага, на восточной - зима будет сухой и теплой.
У кого сегодня день ангела
По новому стилю сегодня день ангела отмечают люди со следующими именами: Федор, Виктор, Дмитрий, Василий, Михаил, Иван, Николай, Сергей, Матвей, Макар.
К тому же по старому стилю 16 ноября именины празднуют: Александр, Богдан, Светлана, Владимир, Василий, Георгий, Николай, Иосиф, Иван, Петр, Илья, Павел, Сергей, Анна.
Какой сегодня праздник в мире
16 ноября в мире отмечается:
- Международный день фламенко
- Всемирный день рукоделия
- Международный день борьбы с анорексией
- День работников радио, телевидения и связи Украины
- День исландского языка
Кстати, раньше мы писали о том, когда в Украине День святого Николая.
Кроме этого, недавно рассказывали о том, как готовиться к Рождественскому посту.
При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.