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Праздник 16 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Суббота 16 ноября 2024 06:00
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Праздник 16 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Какой праздник 16 ноября (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В субботу 16 ноября церковь чтит память апостола и евангелиста Матфея. В этот день также продолжают соблюдать традиции и запреты Рождественского поста.

О важных запретах и истории праздника 16 ноября рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Левий Матфей (или Матфей) был одним из 12 апостолов, который отказался от должности сборщика налогов, чтобы присоединиться к последователям Христа.

Как и другие апостолы, Матфей наблюдал за проповедями Иисуса, а также стал свидетелем различных чудес, смерти и воскресения Христа. Чтобы убедить еврейских христиан в том, что Иисус является обещанным Спасителем, Матвей написал Евангелие на арамейском языке.

Эта работа содержит описание жизни Иисуса, а также его учение. С момента Вознесения Христа Матфей продолжил миссионерскую деятельность в разных странах, чтобы привлечь людей к христианской вере.

После многих лет, посвященных борьбе за веру, апостол погиб мученической смертью во времена правления язычника Фулвиана.

Главные запреты 16 ноября

Чтобы не навлечь несчастья, 16 ноября не следует:

  • разговаривать через порог - можно поссориться с собеседником
  • одевать вещи наизнанку - может уйти удача
  • одевать красные вещи - могут быть проблемы в личной сфере
  • смотреть в зеркало очень долго - в любви можно потерпеть неудачу
  • подписывать новые сделки - дело могут пойти плохо

Народные приметы на этот день

  • Если сегодня на мерзлую землю выпал снег - следующий год будет с урожаями.
  • 16 ноября в печи сильно горят дрова - в ближайшее время будет буря.
  • Сегодня низко висят облака - к зимним морозам.
  • Если сегодня морозно - в следующем году урожаи будут меньше.
  • Дым из дымоходов идет столбом - наступит похолодание.

В этот день предки особенно внимательно наблюдали за грызунами, ведь считалось, что они указывают на изменения погоды:

  • Если мыши начинают рыть норы - следует ожидать похолодания.
  • Сегодня кроты роют норы на северной стороне участка - будет тепло, на южной - похолодание, на западной - влага, на восточной - зима будет сухой и теплой.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю сегодня день ангела отмечают люди со следующими именами: Федор, Виктор, Дмитрий, Василий, Михаил, Иван, Николай, Сергей, Матвей, Макар.

К тому же по старому стилю 16 ноября именины празднуют: Александр, Богдан, Светлана, Владимир, Василий, Георгий, Николай, Иосиф, Иван, Петр, Илья, Павел, Сергей, Анна.

Какой сегодня праздник в мире

16 ноября в мире отмечается:

  • Международный день фламенко
  • Всемирный день рукоделия
  • Международный день борьбы с анорексией
  • День работников радио, телевидения и связи Украины
  • День исландского языка

Кстати, раньше мы писали о том, когда в Украине День святого Николая.

Кроме этого, недавно рассказывали о том, как готовиться к Рождественскому посту.

При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.

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