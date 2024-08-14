Свято 15 серпня: що не можна робити в день Успіння Пресвятої Богородиці, прикмети і традиції

Свято 15 серпня - завтра православні українці святкують Успіння Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем. У народі цей день називають Перша Пречиста.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
День Успіння Пресвятої Богородиці святкує завершення земного життя Святої Діви Марії, матері Ісуса Христа, і її перехід до небес. Це свято символізує мирний перехід з життя на землі в життя на небесах.
За три дні перед своєю смертю Свята Марія отримала від архангела Гавриїла звістку про те, що її час на землі майже закінчився. Гавриїл подарував їй пальмову гілку, яка символізувала її майбутній перехід.
У день її смерті апостоли зібралися в Єрусалимі, щоб провести її в останню путь. За легендою, Ісус Христос разом з ангелами і душами праведників прийшов на землю, щоб забрати тіло і душу Святої Діви на небеса.
Успіння Пресвятої Богородиці (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується надягати старе або незручне взуття у цей день. Вважають, що це може привернути труднощі та проблеми до вашого життя.
Не можна ходити босоніж по росі - це дуже важливо, адже вірять, що на ранковій траві у цей день сльози Пресвятої Богородиці. Зібравши їх, можна накликати на себе хвороби та біди.
Окрім цього, незаміжнім не можна говорити з ранку, вони повинні мовчати, поки не вмиються холодною водою.
Ікона Феофана Грека (зображення: Вікіпедія)
Сьогодні іменини святкують: Максим, Матвій, Олександр, Василь, Федір, Марія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.