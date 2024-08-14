Свято 15 серпня: що не можна робити в день Успіння Пресвятої Богородиці, прикмети і традиції

Яке завтра свято у церковному календарі

День Успіння Пресвятої Богородиці святкує завершення земного життя Святої Діви Марії, матері Ісуса Христа, і її перехід до небес. Це свято символізує мирний перехід з життя на землі в життя на небесах.

За три дні перед своєю смертю Свята Марія отримала від архангела Гавриїла звістку про те, що її час на землі майже закінчився. Гавриїл подарував їй пальмову гілку, яка символізувала її майбутній перехід.

У день її смерті апостоли зібралися в Єрусалимі, щоб провести її в останню путь. За легендою, Ісус Христос разом з ангелами і душами праведників прийшов на землю, щоб забрати тіло і душу Святої Діви на небеса.

Успіння Пресвятої Богородиці (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися чи конфліктувати з рідними

Відмовляти нужденним у допомозі

Займатися домашніми справами

Шити, вишивати або в’язати

Брати до рук гострі предмети

Розводити багаття - притягне горе.

Також не рекомендується надягати старе або незручне взуття у цей день. Вважають, що це може привернути труднощі та проблеми до вашого життя.

Не можна ходити босоніж по росі - це дуже важливо, адже вірять, що на ранковій траві у цей день сльози Пресвятої Богородиці. Зібравши їх, можна накликати на себе хвороби та біди.

Народні прикмети і традиції 9 серпня

Яка погода завтра - такою буде осінь

Вранці з’явився іній - скоро настануть холоди

Погода тепла - бабине літо буде дощовим

Густий туман зранку - чекайте багато грибів

На небі з’явилася веселка - до теплої осені

Багато павутини - взимку буде мало снігу.

Окрім цього, незаміжнім не можна говорити з ранку, вони повинні мовчати, поки не вмиються холодною водою.

Ікона Феофана Грека (зображення: Вікіпедія)

У кого завтра день ангела

Сьогодні іменини святкують: Максим, Матвій, Олександр, Василь, Федір, Марія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: