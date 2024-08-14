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Праздник 15 августа: что нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы, приметы и традиции

Церковный праздник 15 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 15 августа = завтра православные украинцы празднуют Успение Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю. В этот день называют этот день предсказывали этот день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

День Успения Пресвятой Богородицы отмечает завершение земной жизни Святой Девы Марии, матери Иисуса Христа, и ее переход к небесам. Этот праздник символизирует мирный переход из жизни на землю в жизнь на небесах.

За три дня перед своей смертью Святая Мария получила от архангела Гавриила известие о том, что ее время на земле почти закончилось. Гавриил подарил ей пальмовую ветвь, символизировавшую ее будущий переход.

В день ее смерти апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы провести ее в последний путь. Согласно легенде, Иисус Христос вместе с ангелами и душами праведников пришел на землю, чтобы забрать тело и душу Святой Девы на небеса.

Успения Пресвятой Богородицы (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться или конфликтовать с родными
  • Отказывать нуждающимся в помощи
  • Заниматься домашними делами
  • Шить, вышивать или вязать
  • Братья в руки острые предметы
  • Разводить костер -– привлечет горе.

Также не рекомендуется надевать старую или неудобную обувь в этот день. Считается, что это может привлечь трудности и проблемы к вашей жизни.

Нельзя ходить босиком по россе  это очень важно, ведь верят, что на утренней траве в этот день слезы Пресвятой Богородицы. Собрав их, можно навлечь на себя болезни и беды.

Народные приметы и традиции 9 августа

  • Какая погода завтра - такова будет осень
  • Утром появился иней – скоро наступят холода
  • Погода теплая - бабье лето будет дождливым
  • Густой туман утром – ждите много грибов
  • На небе появилась радуга – ==-к теплой осени
  • Много паутины – зимой будет мало снега.

Кроме этого, незамужним нельзя говорить с утра, они должны молчать, пока не умоются холодной водой.

Икона Феофана Грека (изображение: Википедия)

У кого завтра день ангела

Сегодня именины празднуют: Максим, Матвей, Александр, Василий, Федор, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра – Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День археолога
  • День независимости Индии
  • День неудач (США)
  • Праздник разлива Нила (в Египте)
  • День освобождения (Корея).

Раньше мы публиковали гадания на Ореховый Спас 2024 года: как узнать будущее .

Также читайте можно ли донатить на оружие во время войны – объяснение церкви.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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