Праздник 15 августа: что нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы, приметы и традиции

Праздник 15 августа = завтра православные украинцы празднуют Успение Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю. В этот день называют этот день предсказывали этот день.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
День Успения Пресвятой Богородицы отмечает завершение земной жизни Святой Девы Марии, матери Иисуса Христа, и ее переход к небесам. Этот праздник символизирует мирный переход из жизни на землю в жизнь на небесах.
За три дня перед своей смертью Святая Мария получила от архангела Гавриила известие о том, что ее время на земле почти закончилось. Гавриил подарил ей пальмовую ветвь, символизировавшую ее будущий переход.
В день ее смерти апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы провести ее в последний путь. Согласно легенде, Иисус Христос вместе с ангелами и душами праведников пришел на землю, чтобы забрать тело и душу Святой Девы на небеса.
Успения Пресвятой Богородицы (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется надевать старую или неудобную обувь в этот день. Считается, что это может привлечь трудности и проблемы к вашей жизни.
Нельзя ходить босиком по россе это очень важно, ведь верят, что на утренней траве в этот день слезы Пресвятой Богородицы. Собрав их, можно навлечь на себя болезни и беды.
Кроме этого, незамужним нельзя говорить с утра, они должны молчать, пока не умоются холодной водой.
Икона Феофана Грека (изображение: Википедия)
Сегодня именины празднуют: Максим, Матвей, Александр, Василий, Федор, Мария.
За гороскопом люди, родившиеся завтра – Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.