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Праздник 15 Ава 2024: история, традиции и классные поздравления с еврейским Днем влюбленных

Понедельник 19 августа 2024 06:45
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Праздник 15 Ава 2024: история, традиции и классные поздравления с еврейским Днем влюбленных День любви Ту бе-Ав, Пятнадцатый Ава (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня еврейский праздник - Ту бе-Ав или Пятнадцатый Ава. В современном мире отмечается как День любви, подобно Дню святого Валентина.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает историю праздника Ту бе-Ав и его традиции, а также поздравления с этим днем.

История праздника

Пятнадцатый Ава - важная дата в иудейском календаре, ознаменованная шестью событиями:

  • Окончание эпидемии. Прекратился мор, поражавший выходцев из Египта. Эта беда была исполнением Божьего приговора для поколения, вышедшего из Египта, совершив два тяжелых греха: создание золотого тельца и отказ войти в Землю Израильскую.
  • Изменения в брачных запретах. Был отменен запрет на женитьбу потомков рода Вениамина с девушками из других израильских родов.
  • Отмена запрета на браки. Был отменен общий запрет на браки между представителями разных израильских родов.
  • Новый указ царя Осии. Израильский царь Осия издал указ, заменивший запрет Иеровоама I и разрешивший подданным Израильского царства посещать Иерусалим во время праздников.
  • Завершение заготовки дров. Закончилась заготовка дров для жертвенника Иерусалимского храма, где, согласно Торе, всегда должен гореть огонь.
  • Погребение защитников. В этот день похоронили последние защитники Бейтара, чьи тела римляне запретили хоронить.

Праздник 15 Ава 2024: история, традиции и классные поздравления с еврейским Днем влюбленныхПраздник 15 Ава 2024: история, традиции и классные поздравления с еврейским Днем влюбленных

Хорошие пожелания к празднику Пятнадцатое Ава (изображение: freepik.com)

Традиции и обычаи

Этот день считается удачным для свадьбы. В древнем Израиле существовал обычай начинать сватовство и создавать новые семьи. По традиции девушки одалживали друг другу белую одежду, чтобы не выглядеть бедно, а потом танцевали и пели в виноградниках, ища жениха.

Этот обмен одеждой подчеркивал, что важны не только красота и благополучие, но и искренность сердец. В своих песнях девушки призывали молодых людей обращать внимание не на внешность, а на семейные качества.

Кроме этого, начиналось празднование урожая винограда и виноделия. Праздник продолжался до Йом-Кипура и включал музыку, песни, поэзию и любовные песни. На празднование были приглашены все представители народа Израиля независимо от их социального статуса.

Значение праздника сегодня

Сегодня некоторые традиционные еврейские общины по-прежнему сохраняют традиционные элементы празднования. Раньше практиковались покаяния и утренние молитвы, но теперь эти обычаи не всегда соблюдаются. Невесты больше не постятся перед свадьбой, как было принято ранее.

Также в этот день завершается обучение в ешивах, и после утренней службы наставники раздают своим ученикам стакан бренди и кусок пирога.

Праздник 15 Ава 2024: история, традиции и классные поздравления с еврейским Днем влюбленныхПраздник 15 Ава 2024: история, традиции и классные поздравления с еврейским Днем влюбленных

Как поздравить с Днем любви Ту бе-Ав (изображение: freepik.com)

Поздравления с Днем любви

С Днем Любви, Ту бе-Ав! Пусть этот день наполнит ваши сердца радостью и теплом. Желаем влюбленным сохранять свои чувства вечно молодыми и яркими, а тем, кто еще ждет своей половинки, найти ее и построить счастливую жизнь вместе. Пусть ваша жизнь будет исполнена любви и гармонии!

***

Счастливого Ту бе-Ав! Пусть этот день наполнит вашу жизнь любовью и нежностью. Желаем, чтобы каждый день был полон искренних чувств и радости, а все мечты стали реальностью.

***

Поздравляем с Ту бе-Ав! Пусть любовь поселится в вашей жизни. Желаем крепкой любви, гармонии в отношениях и подлинного счастья. Пусть ваше сердце всегда бьется в ритме любви и радости.

***

С Ту бе-Ав! Пусть этот день любви принесет вам множество счастливых моментов и улыбок. Желаем влюбленным, чтобы их чувства становились только сильнее, а одиноким сердцам обрести свое счастье и вдохновение. Пусть в вашей жизни царят любовь и гармония!

***

С Днем Любви, Ту бе-Ав! Пусть этот день будет для вас символом нового начала и радости. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда царила гармония и счастье, а также чтобы каждый день приносил новые возможности для любви и вдохновения. Пусть ваше сердце наполняется теплом и светом, а все ваши мечты становятся реальностью!

Праздник 15 Ава 2024: история, традиции и классные поздравления с еврейским Днем влюбленныхПраздник 15 Ава 2024: история, традиции и классные поздравления с еврейским Днем влюбленных

Поздравление к еврейскому Дню влюбленных (изображение: freepik.com)

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При написании материала были использованы источники: сайт "Проект Кешер", Википедия

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