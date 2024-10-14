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Свято 14 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке церковне свято 14 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 14 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої преподобної Параскеви Тарнавської за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Параскева Тарнавська, свята XV століття, народилася в Тарнаві (сучасна Польща) в родині священника. З юних років вона виявляла глибоку віру та прагнення служити Богу. Після смерті батьків Параскева вступила до монастиря, де вела аскетичне життя, присвячене молитвам і добрим справам. Її доброта, смирення і милосердя привертали до неї людей, які отримували зцілення та підтримку через її молитви.

Параскева також навчала основ віри і моралі, а її проповіді супроводжувалися чудесами, що зміцнювали віру в її святість. Після смерті святої сталося багато чудес, пов’язаних із її ім’ям, і вона здобула особливе вшанування серед вірян.

Що не можна робити сьогодні, 14 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися, лихословити
  • Конфліктувати, пліткувати
  • Займатися рукоділлям: в’язати, шити або вишивати
  • Збиратися на дівочі посиденьки

Також не рекомендується розчісувати волосся, щоб уникнути проблем. Окрім цього, не слід відправлятися у далеку подорож, інакше ваше самопочуття погіршиться. Не можна займатися домашніми справами - будуть проблеми зі здоров'ям.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Яскраво мерехтять зірки - до гарного врожаю
  • Багато ягід на горобині - до дощового листопада
  • Голосно кричать птахи - скоро потеплішає
  • Коло навколо місяця - насувається злива.

В давнину молоді дівчата молилися святій Параскеві про щасливе заміжжя у цей день. Вагітні жінки зверталися до святої з проханнями про здоров'я для своїх дітей і щасливу долю для них у майбутньому.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Всесвітній день стандартів
  • Всесвітній день мігруючих птахів
  • Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров'я
  • День народження Вінні-Пуха
  • День накопичення життєвих сил
  • День екологічної освіти.

Раніше ми публікували тексти сильних молитов для читання зранку.

Також дізнайтеся, як розпізнати хто у селі відьма за народними прикметами.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.

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