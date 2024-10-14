Праздник 14 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 14 октября, праздник - православные украинцы чтят память святой преподобной Параскевы Тарнавской по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Параскева Тарнавская, праздник XV века, родилась в Тарнаве (современная Польша) в семье священника. С юных лет она выражала глубокую веру и стремление служить Богу. После смерти родителей Параскева вступила в монастырь, где вела аскетическую жизнь, посвященную молитвам и добрым делам. Ее доброта, смирение и милосердие привлекали к ней людей, получавших исцеление и поддержку через ее молитвы.
Параскева также обучала основам веры и морали, а ее проповеди сопровождались чудесами, укреплявшими веру в ее святость. После смерти святой произошло много чудес, связанных с ее именем, и она получила особое чествование среди верующих.
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется расчесывать волосы, чтобы избежать проблем. Кроме этого, не следует отправляться в далекое путешествие, иначе ваше самочувствие ухудшится. Нельзя заниматься домашними делами - будут проблемы со здоровьем.
В старину молодые девушки молились святой Параскеве о счастливом замужестве в этот день. Беременные женщины обращались к святой с просьбами о здоровье для своих детей и счастливой судьбе для них в будущем.
Сегодня именины празднуют Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайт ВЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.