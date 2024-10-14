Свято 14 жовтня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела
Сьогодні, 14 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святої преподобної Параскеви Тарнавської за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Параскева Тарнавська, свята XV століття, народилася в Тарнаві (сучасна Польща) в родині священника. З юних років вона виявляла глибоку віру та прагнення служити Богу. Після смерті батьків Параскева вступила до монастиря, де вела аскетичне життя, присвячене молитвам і добрим справам. Її доброта, смирення і милосердя привертали до неї людей, які отримували зцілення та підтримку через її молитви.
Параскева також навчала основ віри і моралі, а її проповіді супроводжувалися чудесами, що зміцнювали віру в її святість. Після смерті святої сталося багато чудес, пов’язаних із її ім’ям, і вона здобула особливе вшанування серед вірян.
Що не можна робити сьогодні, 14 жовтня
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Сваритися, лихословити
- Конфліктувати, пліткувати
- Займатися рукоділлям: в’язати, шити або вишивати
- Збиратися на дівочі посиденьки
Також не рекомендується розчісувати волосся, щоб уникнути проблем. Окрім цього, не слід відправлятися у далеку подорож, інакше ваше самопочуття погіршиться. Не можна займатися домашніми справами - будуть проблеми зі здоров'ям.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Яскраво мерехтять зірки - до гарного врожаю
- Багато ягід на горобині - до дощового листопада
- Голосно кричать птахи - скоро потеплішає
- Коло навколо місяця - насувається злива.
В давнину молоді дівчата молилися святій Параскеві про щасливе заміжжя у цей день. Вагітні жінки зверталися до святої з проханнями про здоров'я для своїх дітей і щасливу долю для них у майбутньому.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Всесвітній день стандартів
- Всесвітній день мігруючих птахів
- Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров'я
- День народження Вінні-Пуха
- День накопичення життєвих сил
- День екологічної освіти.
Раніше ми публікували тексти сильних молитов для читання зранку.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.