Праздник 14 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня, 14 октября, праздник - православные украинцы чтят память святой преподобной Параскевы Тарнавской по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Параскева Тарнавская, праздник XV века, родилась в Тарнаве (современная Польша) в семье священника. С юных лет она выражала глубокую веру и стремление служить Богу. После смерти родителей Параскева вступила в монастырь, где вела аскетическую жизнь, посвященную молитвам и добрым делам. Ее доброта, смирение и милосердие привлекали к ней людей, получавших исцеление и поддержку через ее молитвы.
Параскева также обучала основам веры и морали, а ее проповеди сопровождались чудесами, укреплявшими веру в ее святость. После смерти святой произошло много чудес, связанных с ее именем, и она получила особое чествование среди верующих.
Что нельзя делать сегодня, 14 октября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться, злословить
- Конфликтовать, сплетничать
- Заниматься рукоделием: вязать, шить или вышивать
- Собираться на девичьи посиделки
Также не рекомендуется расчесывать волосы, чтобы избежать проблем. Кроме этого, не следует отправляться в далекое путешествие, иначе ваше самочувствие ухудшится. Нельзя заниматься домашними делами - будут проблемы со здоровьем.
Народные приметы и традиции этого дня
- Ярко мерцают звезды - к хорошему урожаю
- Много ягод на рябине - к дождливому ноябрю
- Громко кричат птицы - скоро потеплеет
- Круг вокруг луны - надвигается ливень.
В старину молодые девушки молились святой Параскеве о счастливом замужестве в этот день. Беременные женщины обращались к святой с просьбами о здоровье для своих детей и счастливой судьбе для них в будущем.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Всемирный день стандартов
- Всемирный день мигрирующих птиц
- Всемирный день спирометрии и легочного здоровья
- День рождения Винни-Пуха
- День накопления жизненных сил
- День экологического образования.
Ранее мы публиковали тексты сильных молитв для чтения утром.
Также узнайте, как распознать кто в деревне ведьма по народным приметам.
При написании материала были использованы источники: сайт ВЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.