Праздник 14 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Параскева Тарнавская, праздник XV века, родилась в Тарнаве (современная Польша) в семье священника. С юных лет она выражала глубокую веру и стремление служить Богу. После смерти родителей Параскева вступила в монастырь, где вела аскетическую жизнь, посвященную молитвам и добрым делам. Ее доброта, смирение и милосердие привлекали к ней людей, получавших исцеление и поддержку через ее молитвы.

Параскева также обучала основам веры и морали, а ее проповеди сопровождались чудесами, укреплявшими веру в ее святость. После смерти святой произошло много чудес, связанных с ее именем, и она получила особое чествование среди верующих.

Что нельзя делать сегодня, 14 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться, злословить

Конфликтовать, сплетничать

Заниматься рукоделием: вязать, шить или вышивать

Собираться на девичьи посиделки

Также не рекомендуется расчесывать волосы, чтобы избежать проблем. Кроме этого, не следует отправляться в далекое путешествие, иначе ваше самочувствие ухудшится. Нельзя заниматься домашними делами - будут проблемы со здоровьем.

Народные приметы и традиции этого дня

Ярко мерцают звезды - к хорошему урожаю

Много ягод на рябине - к дождливому ноябрю

Громко кричат птицы - скоро потеплеет

Круг вокруг луны - надвигается ливень.

В старину молодые девушки молились святой Параскеве о счастливом замужестве в этот день. Беременные женщины обращались к святой с просьбами о здоровье для своих детей и счастливой судьбе для них в будущем.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: