Свято 14 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Свято 14 серпня - завтра православні українці святкують перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Перенесення мощей святого Феодосія Печерського - важлива подія для Києво-Печерської лаври і православної церкви. Феодосій, який жив у XI столітті, був засновником цього монастиря і видатним церковним діячем.
Святий Феодосій народився близько 1008 року в Василькові, біля Києва. Молодим він приєднався до Києво-Печерського монастиря, який очолював святий Антоній Печерський. Феодосій відомий своєю відданістю, благочестям і працею над розвитком монастиря.
Теодосій помер 3 травня 1074 року і був похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Його мощі виявилися чудотворними, і багато людей отримували зцілення через поклоніння ним.
14 серпня 1091 року мощі святого Теодосія перенесли до нової церкви Успіння Пресвятої Богородиці, яку він сам збудував. Ігумен Іоанн і брати монастиря знайшли мощі нетлінними, що підтвердило святість Теодосія. Він шанується як один із найбільших святих Києво-Печерської лаври.
Феодосій Печерський, ікона (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується готувати будь-які страви з тіста, навіть пісні. Раніше вважали, що порушивши цю заборону, можна накликати фінансові негаразди.
Також за народними звичаями завтра було заведено свататися до дівчат, вважали, що це останній сприятливий літній день, щоб зробити це.
Сьогодні іменини святкують: Василь, Володимир, Олександр, Олексій, Аркадій, Матвій, Микола, Семен, Федір, Євдокія, Єва.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про церковні заборони та правила: навіщо вони і чому вважаються важливими.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, УПЦ Благовіст, Вікіпедія.