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Свято 14 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Церковне свято 14 серпня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Свято 14 серпня - завтра православні українці святкують перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Перенесення мощей святого Феодосія Печерського - важлива подія для Києво-Печерської лаври і православної церкви. Феодосій, який жив у XI столітті, був засновником цього монастиря і видатним церковним діячем.

Святий Феодосій народився близько 1008 року в Василькові, біля Києва. Молодим він приєднався до Києво-Печерського монастиря, який очолював святий Антоній Печерський. Феодосій відомий своєю відданістю, благочестям і працею над розвитком монастиря.

Теодосій помер 3 травня 1074 року і був похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Його мощі виявилися чудотворними, і багато людей отримували зцілення через поклоніння ним.

14 серпня 1091 року мощі святого Теодосія перенесли до нової церкви Успіння Пресвятої Богородиці, яку він сам збудував. Ігумен Іоанн і брати монастиря знайшли мощі нетлінними, що підтвердило святість Теодосія. Він шанується як один із найбільших святих Києво-Печерської лаври.

Феодосій Печерський, ікона (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися та лихословити
  • Вживати алкогольні напої
  • Ходити у брудному одязі
  • Відмовляти у допомозі.

Також не рекомендується готувати будь-які страви з тіста, навіть пісні. Раніше вважали, що порушивши цю заборону, можна накликати фінансові негаразди.

Народні прикмети і традиції 14 серпня

  • Вітер слабкий - восени буде мало опадів
  • Сильний вітер - буде холодний вересень
  • Зоря червоного кольору - скоро стане вітряно.

Також за народними звичаями завтра було заведено свататися до дівчат, вважали, що це останній сприятливий літній день, щоб зробити це.

У кого завтра день ангела

Сьогодні іменини святкують: Василь, Володимир, Олександр, Олексій, Аркадій, Матвій, Микола, Семен, Федір, Євдокія, Єва.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Всесвітній день ящірки
  • Всесвітній день каліграфії
  • День вигулу черепахи
  • День зведення татуювання.

Раніше ми розказували про церковні заборони та правила: навіщо вони і чому вважаються важливими.

Також читайте як молитися за упокій коханої кішки або собаки і чи не гріх це.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, УПЦ Благовіст, Вікіпедія.

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