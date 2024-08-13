Праздник 14 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой завтра праздник в церковном календаре

Перенос мощей святого Феодосия Печерского - важное событие для Киево-Печерской лавры и православной церкви. Феодосий, живший в XI веке, был основателем этого монастыря и выдающимся церковным деятелем.

Святой Феодосий родился около 1008 года в Василькове, возле Киева. Молодым он присоединился к Киево-Печерскому монастырю, возглавляемому святым Антонием Печерским. Феодосий известен своей преданностью, благочестием и трудом над развитием монастыря.

Теодосий умер 3 мая 1074 г. и был похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Его мощи оказались чудотворными, и многие получали исцеление через поклонение им.

14 августа 1091 года мощи святого Теодосия перенесли в новую церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую он сам построил. Игумен Иоанн и братья монастыря нашли мощи нетленными, что подтвердило святость Теодосия. Он почитается как один из величайших святых Киево-Печерской лавры.

Феодосий Печерский, икона (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Употреблять алкогольные напитки

Ходить в грязной одежде

Отказывать в помощи.

Также не рекомендуется готовить какие-либо блюда из теста, даже песни. Раньше считали, что нарушив этот запрет, можно навлечь финансовые неурядицы.

Народные приметы и традиции 14 августа

Ветер слабый - осенью будет мало осадков

Сильный ветер - будет холодный сентябрь

Заря красного цвета - скоро станет ветрено.

Также по народным обычаям завтра было принято свататься к девушкам, считавшим, что это последний благоприятный летний день, чтобы сделать это.

У кого завтра день ангела

Сегодня именины празднуют: Василий, Владимир, Александр, Алексей, Аркадий, Матвей, Николай, Семен, Федор, Евдокия, Ева.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: