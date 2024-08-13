Праздник 14 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Праздник 14 августа - завтра православные украинцы празднуют перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Перенос мощей святого Феодосия Печерского - важное событие для Киево-Печерской лавры и православной церкви. Феодосий, живший в XI веке, был основателем этого монастыря и выдающимся церковным деятелем.
Святой Феодосий родился около 1008 года в Василькове, возле Киева. Молодым он присоединился к Киево-Печерскому монастырю, возглавляемому святым Антонием Печерским. Феодосий известен своей преданностью, благочестием и трудом над развитием монастыря.
Теодосий умер 3 мая 1074 г. и был похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Его мощи оказались чудотворными, и многие получали исцеление через поклонение им.
14 августа 1091 года мощи святого Теодосия перенесли в новую церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую он сам построил. Игумен Иоанн и братья монастыря нашли мощи нетленными, что подтвердило святость Теодосия. Он почитается как один из величайших святых Киево-Печерской лавры.
Феодосий Печерский, икона (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется готовить какие-либо блюда из теста, даже песни. Раньше считали, что нарушив этот запрет, можно навлечь финансовые неурядицы.
Также по народным обычаям завтра было принято свататься к девушкам, считавшим, что это последний благоприятный летний день, чтобы сделать это.
Сегодня именины празднуют: Василий, Владимир, Александр, Алексей, Аркадий, Матвей, Николай, Семен, Федор, Евдокия, Ева.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали о церковных запретах и правилах: зачем они и почему считаются важными.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, УПЦ Благовест, Википедия.