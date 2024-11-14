Свято 14 листопада: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 14 листопада, православна церква вшановує апостола Филипа. Він вивчав Святе Письмо, проповідуючи Євангеліє у Скіфії та Фригії, та був наймолодшим учнем Ісуса.
Про історію, прикмети та заборони свята 14 листопада розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Апостол Пилип (Филип) - один із 12 учнів Ісуса Христа. Парубок народився в Віфсаїді (Ізраїль), де жили апостоли Андрій та Петро. Після Вознесіння Господнього, апостол став проповідувати Боже Слово, в Греції, Галілеї та інших країнах.
За біблійними переказами, апостол Пилип також міг робити дива - наприклад, під час однієї проповіді він воскресив немовля. В Ієрополі Сирійському, після проповідей натовп став вимагати апостола воскресити мертвого, на що Пилип погодився.
Свято Пилипа було останнім днем напередодні посту, тому цього дня готували багато смачних страв, наприклад, борщ, вареники, пиріжки, смажене м'ясо або птицю. Також влаштовувалися вечорниці зі співами.
Після дня Пилипа починався Різдвяний піст, який мав обмеження не лише на їжу, а й на елементи одягу.
Предки вважали, що 14 листопада варто утриматися від певних занять. Зокрема, сьогодні не слід:
4 листопада, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Михайло, Василь, Дмитро, Віктор, Григорій, Олександр, Костянтин, Олексій, Микола, Федір, Петро, Сергій, Ганна.
До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Денис, Адріан, Давид, Олександр, Дем'ян, Єлизавета, Дмитро, Іван, Петро, Юліана, Федір, Яків, Уляна.
14 листопада відзначають:
До речі, нещодавно ми писали про те, як новий календар змінив церковні свята.
А також писали, коли День святого Миколая, Різдво та Водохреще.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія.