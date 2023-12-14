14 грудня: чому сьогодні "найтемніший день року" і що категорично не можна робити
14 грудня православні в Україні згадують мучеників Аполлонія, Феотіха та Аріана. У народі свято називають днем Філлімона.
Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Головні традиції цього дня
Вважається, що цей день ідеально підходить для прибирання у будинку, а от на вулицю краще не виходити.
Цей день вважається одним із найтемніших днів у році. У народі вірили, що на Філлімона розгулюється нечиста сила, може проникати в будинки, але оминає житла, в яких чистота та порядок.
Ще одним способом відігнати нечисту силу - частіше вмиватися. Вода - сакральний засіб, якого боїться погань.
Якщо все ж таки потрібно залишити будинок, то не можна на вулицю виходити невмитим, інакше накличете на себе лихо. Також перед початком будь-якої справи потрібно окропити себе водою.
Цього дня потрібно пити коров'яче молоко - воно зцілює від хвороб.
Прикмети 14 грудня
- Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде теплою.
- Вночі випав іній - вдень чекай снігу.
- Якщо морозно та вітряно, то наступного року буде врожай хороший.
- Погода протягом дня міняється – до відлиги.
- Вітер дме в один бік, а хмари летять в інший, то незабаром буде хмарно і сніг піде.
Що не можна робити у цей день
Виходити з дому не вмившись, а також залишати будинок безладно.
Також не рекомендується взагалі виходити надвір. Вважається, що в цей час по землі ходить усяка нечисть.
День ангела сьогодні відзначають Микола та Іларіон.
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