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14 грудня: чому сьогодні "найтемніший день року" і що категорично не можна робити

Четвер 14 грудня 2023 06:00
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14 грудня: чому сьогодні "найтемніший день року" і що категорично не можна робити Яке церковне свято 14 грудня (фото: УНІАН)
Автор: Людмила Жукова

14 грудня православні в Україні згадують мучеників Аполлонія, Феотіха та Аріана. У народі свято називають днем Філлімона.

Про те, що можна та категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Головні традиції цього дня

Вважається, що цей день ідеально підходить для прибирання у будинку, а от на вулицю краще не виходити.

Цей день вважається одним із найтемніших днів у році. У народі вірили, що на Філлімона розгулюється нечиста сила, може проникати в будинки, але оминає житла, в яких чистота та порядок.

Ще одним способом відігнати нечисту силу - частіше вмиватися. Вода - сакральний засіб, якого боїться погань.

Якщо все ж таки потрібно залишити будинок, то не можна на вулицю виходити невмитим, інакше накличете на себе лихо. Також перед початком будь-якої справи потрібно окропити себе водою.

Цього дня потрібно пити коров'яче молоко - воно зцілює від хвороб.

Прикмети 14 грудня

  • Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде теплою.
  • Вночі випав іній - вдень чекай снігу.
  • Якщо морозно та вітряно, то наступного року буде врожай хороший.
  • Погода протягом дня міняється – до відлиги.
  • Вітер дме в один бік, а хмари летять в інший, то незабаром буде хмарно і сніг піде.

Що не можна робити у цей день

Виходити з дому не вмившись, а також залишати будинок безладно.

Також не рекомендується взагалі виходити надвір. Вважається, що в цей час по землі ходить усяка нечисть.

День ангела сьогодні відзначають Микола та Іларіон.

Читайте також, чи будуть у грудні українці додаткові вихідні.

До речі, з'явився церковний календар на 2024 рік.

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