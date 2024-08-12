Свято 13 серпня: що суворо заборонено робити завтра, народні прикмети

Яке завтра свято у церковному календарі

Максим Ісповідник - видатний церковний діяч, відомий своєю боротьбою проти монофелітської єресі. Народився у 582 році в Константинополі, у заможній християнській родині, він здобув чудову освіту і згодом став першим секретарем імператора Іраклія. Однак, світське життя його не задовольняло, тому він вирішив стати монахом.

У монастирі в Хрисополісі Максим займався богословськими дослідженнями і писав праці, спрямовані на боротьбу з монотелітством - єрессю, що заперечувала людську волю Христа. Він активно захищав ідею того, що у Христа дві волі - божественна та людська, також брав участь у численних диспутах.

Через таку діяльність Максима заарештували та засудили до вигнання, де він помер у 662 році. Його численні праці, серед яких "Містагогія" та "Амбігії", мали значний вплив на православну теологію і були підтверджені на Шостому Вселенському соборі.

Святий Максим Ісповідник (зображення: bpc.org.ua)

Що не можна робити завтра

Згідно віруванням і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Працювати на городі та в полі

Сумувати чи плакати

Ходити босоніж по росі.

Також не рекомендується використовувати дві подушки під час сну, інакше можна на все життя залишитися самотнім.

У цей час було заведено починати підготовку до зими, наприклад діставати теплі речі та ремонтувати їх за потреби. Так само як одяг, прибирали інструменти, які не знадобляться найближчим часом.

Народні прикмети і традиції 9 серпня

Вранці густий туман - буде багато грибів

Майже немає вітру - погода лишиться теплою

Сильний вітер - у вересні очікуйте багато дощів

Кільця навколо місяця - погода різко зміниться

Місяць має червоний відтінок - до опадів

Іде злива - зима буде сніжною.

Наші пращури у цей день проводили ритуал з іконою Божої матері. Треба було обійти з нею весь будинок зі словами молитви. Вірили, що тоді в ньому буде панувати лише радість і щастя.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Іван, Костянтин, Максим, Микола, Олексій, Василь, Тихон, Яків, Оксана, Євдокія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: