Свято 13 лютого: що треба зробити, щоб відвернути біду і привернути щастя

Що треба зробити сьогодні, важливі традиції

У народі Микиту називали зберігачем від вогню, блискавок і занадто спекотного сонця. Вважалося, що свого часу цей святий міг своїми молитвами не лише загасити пожежу, а й вберегти від засухи влітку.

Якщо ж 13 лютого траплялася пожежа, то наші пращури вірили, що це підступи вогняних бісів і чаклунів.

Святий Микита проповідував християнство, жив скромно, постійно молився про оточуючих, здійснював велику кількість добрих справ. Тому, щоб вшанувати його пам'ять, потрібно обов'язково зробити щось хороше, тоді добро повернеться вам сторицею.

Вважається, що 13 лютого сприяє сваркам між людьми. Цим раніше користувалися жінки невірних чоловіків, щоб змовами і молитвами розірвати порочний зв'язок і повернути чоловіка до сім'ї і дітей. Робили це за допомогою нового гребеня, якому ламали "зуби", вимовляючи замовляння.

Найкраща справа, яку ви можете зробити сьогодні, це провести його з родиною. Кажуть, якщо зібратися всім разом, сім'я буде дружною, а сварок не буде цілий рік.

Що не можна робити 13 лютого

Виходити з дому без особливої потреби, особливо пізно ввечері.

Братися за серйозну фізичну роботу.

Відмовляти нужденним в допомозі.

Працювати з гострими предметами, адже можна травмуватися.

Брехати близьким, а також сваритися.

Прикмети на Микити

Вдень видно іній - вночі снігу не буде, буде ясно; ясна ніч - наступного дня буде сонячно;

Вогонь в печі горить червоним полум’ям - до морозу; "Білий" вогонь - прикмета того, що буде відлига і рання весна; піч погано топиться, а дрова горіти не хочуть - чекайте тепла; немає 13 лютого тяги в печі - чекайте сирої погоди. Сильна тяга, навпаки, віщує заметіль.

Ворони голосно кричать - прикмета того, що буде заметіль або снігова буря.

На сонці видно кола 13 лютого - буде врожайний рік.

День ангела відзначають:

Віктор, Микита, Богдан, Кир, Іван, Афанасія, Феоктиста, Ілля, Клавдій, Кирей, Пахом, Вікторія. Обов'язково привітайте рідних і близьких з такими іменами!

Наші пращури вірили, що людина, яка народилася 13 лютого буде хорошим ремісником і любитиме мистецтво. Талісманом людини, народженої в цей день є котяче око.