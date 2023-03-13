Свято 13 березня: що не можна робити, щоб не накликати на себе і рідних біду

Що треба зробити сьогодні, важливі традиції

Колись вважалося, що з цього дня починають дзвеніти крапелі і танути сніг. "Дроворубом" свято Василя стали називати через те, що цього дня рубали дрова і везли на санях до річки для сплаву по воді.

В народі 13 березня називали "Крапельник" через те, вже було всюди чутно звук від крапель, що падають на землю з бурульок. Раніше наші предки навіть вважали цей день початком справжньої весни. Казали, якщо тануть бурульки, то це плаче зима.

А ще 13 березня починали запасатися сосновими пуп'янками, щоб потім з них приготувати ліки. Принесена до будинку на Василя соснова гілочка подарує здоров'я на весь рік, а пиття відвару із соснових шишок обіцяє сімейне благополуччя.

Намагалися цього дня спекти пиріг і пригостити ним близьких. Вірили, якщо такий пиріг з'їсти натщесерце, то будеш щасливим.

Важливі прикмети на Василя Теплого

Дощ - до хорошего літа.

Похмура погода 13 березня - до нічних заморозків.

Довгі бурульки на Василя - до затяжної весни.

Якщо на проталинах навколо дерев "круті" краї, то весна буде сонячною і теплою, а якщо краї таловин пологі - до затяжної і холодної весни.

На Василя видно кола на сонці - літо буде врожайним.

Якщо у цей день прилетіли граки, то літо буде дощове.

Головна приказка свята: "Прийде Василь - зима заплаче".

Що не можна робити в цей день

У цей день не варто вишивати і шити, щоб не погіршився зір.

Не вирішуйте в цей день ніяких фінансових питань, не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.

Не варто обманювати та ділитися своїми планами.

Не поспішайте, краще не планувати всі нові справи на один день.

Заборонено позбавлятися непотрібних речей.

Не можна бути негостинним.

Краще відмовитися від стрижки 13 березня, тому що можна нашкодити волоссю.

У кого іменини 13 березня

День янгола сьогодні у Василя, Касіяна, Кіри, Марії. Також іменини святкують Миколай, Арсеній, Сергій, Нестор, Іоанн.