Свято 13 березня: що не можна робити, щоб не накликати на себе і рідних біду

13 березня 2023 року в церковному календарі вшановують пам'ять преподобного Василя Декаполіта. В народі це свято називали Василя Теплого, Василя Крапельника, Василя Дроворуба. Цей день мав особливі традиції, прикмети і звичаї.
Що можна і не можна робити, кого привітати - в матеріалі Styler нижче.
Колись вважалося, що з цього дня починають дзвеніти крапелі і танути сніг. "Дроворубом" свято Василя стали називати через те, що цього дня рубали дрова і везли на санях до річки для сплаву по воді.
В народі 13 березня називали "Крапельник" через те, вже було всюди чутно звук від крапель, що падають на землю з бурульок. Раніше наші предки навіть вважали цей день початком справжньої весни. Казали, якщо тануть бурульки, то це плаче зима.
А ще 13 березня починали запасатися сосновими пуп'янками, щоб потім з них приготувати ліки. Принесена до будинку на Василя соснова гілочка подарує здоров'я на весь рік, а пиття відвару із соснових шишок обіцяє сімейне благополуччя.
Намагалися цього дня спекти пиріг і пригостити ним близьких. Вірили, якщо такий пиріг з'їсти натщесерце, то будеш щасливим.
День янгола сьогодні у Василя, Касіяна, Кіри, Марії. Також іменини святкують Миколай, Арсеній, Сергій, Нестор, Іоанн.
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