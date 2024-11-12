Свято 12 листопада: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

У вівторок 12 листопада церква вшановує Ікону Божої Матері "Милостива". Крім цього, сьогодні вшановують святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського.

Історія свята

Іван жив на Кіпрі у VII столітті. Парубок народився в родині знатних вельмож. За волею батьків Іоан одружився, проте рано втратив дітей та дружину.

Після цього Іоан пішов у ченці, а за деякий час отримав запрошення очолити патріарший престол в Олександрії. Іоан гідно обіймав посаду, викравши єресь монофеліта-Антиохійця Фуллона.

Але основною справою святителя були благодіяння на допомогу всім нужденним, яким Іоан давав щоденний прожиток, не беручи за це жодних грошей.

Коли перси увірвались до Єгипту та стали погрожувати Олександрії, Іоан вирушив до Константинополя з проханням про надання військ місту. Але в 619 році на шляху до міста він помер, встигнувши зупинитися в рідному містечку Амафунт.

Чудотворна ікона Божої Матері "Милостива", яку також вшановують цього дня, за біблійними переказами, створена святим євангелістом Лукою.

Другу назву, "Кікська", ікона отримала від гори Кікос.

Вважається, що ікона зцілювала хворих та бездітних, рятувала від нашестя сарани та посухи.

Що не можна робити 12 листопада

Сваритися з кимось або сумувати

Ображатися через дрібниці

Бажати комусь зла або заздрити

Відмовляти комусь в допомозі

Головні прикмети

Якщо сьогодні біля будинку багато синиць - скоро прийдуть холоди

Якщо синиця залетіла в двір - до щастя

12 листопада падає дрібний сніг - незабаром будуть сильні морози

Якщо сьогодні синиці клюють з дерев кору - весна буде сирою та дощовою

12 листопада зранку співають пташки - вночі буде мороз

У кого сьогодні іменини

12 листопада, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Лев, Борис, Костянтин, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Володимир, Матвій, Микола, Степан, Федір.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Матвій, Артем, Семен, Герман, Олександр, Йосип, Ілона, Леонід, Петро, Марк, Макар, Степан, Максим, Анастасія, Олена.

Яке свято в світі 12 листопада

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