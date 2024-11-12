Праздник 12 ноября: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Во вторник 12 ноября церковь почитает Икону Божией Матери "Милостивая". Кроме этого, сегодня чествуют святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

История праздника

Иоанн жил на Кипре в VII веке. Парень родился в семье знатных вельмож. По воле родителей Иоанн женился, однако рано потерял детей и жену.

После этого Иоанн ушел в монахи, а через некоторое время получил приглашение возглавить патриарший престол в Александрии. Иоан достойно занимал должность, похитив ложь монофелита-антиохийца Фуллона.

Но основным делом святителя были благодеяния на помощь всем нуждающимся, которым Иоанн давал ежедневное пропитание, не беря за это никаких денег.

Когда персы ворвались в Египет и стали угрожать Александрии, Иоанн отправился в Константинополь с просьбой о предоставлении войск городу. Но в 619 году на пути в город он скончался, успев остановиться в родном городке Амафунт.

Чудотворная икона Божией Матери "Милостивая", которую также почитают в этот день, по библейским преданиям, создана святым евангелистом Лукой.

Второе название, "Кикская", икона получила от горы Кикос.

Считается, что икона исцеляла больных и бездетных, спасала от нашествия саранчи и засухи.

Что нельзя делать 12 ноября

Ссориться с кем-то или скучать

Обижаться по пустякам

Желать кому-то зла или завидовать

Отказывать кому-нибудь в помощи

Главные приметы

Если сегодня у дома много синиц - скоро придут холода.

Если синица залетела во двор - к счастью

12 ноября падает мелкий снег - вскоре будут сильные морозы.

Если сегодня синицы клюют с деревьев кору - весна будет сырой и дождливой.

12 ноября утром поют птички - ночью будет мороз

У кого сегодня именины

12 ноября по новому стилю день ангела отмечают владельцы таких имен: Лев, Борис, Константин, Даниил, Дмитрий, Иван, Александр, Владимир, Матвей, Николай, Степан, Федор.

К тому же по старому стилю сегодня именины у людей со следующими именами: Матвей, Артем, Семен, Герман, Александр, Иосиф, Илона, Леонид, Петр, Марк, Макар, Степан, Максим, Анастасия, Елена.

Какой праздник в мире 12 ноября

Сегодня в мире отмечают: