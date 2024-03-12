Свято 12 березня: що сьогодні вважається гріхом, у кого День ангела

Історія та традиції дня

Візантійський чернець, літописець і богослов Феофан Сігріанский Сповідник в народі також відомий як "Феофан – проломи наст". Він дуже шанується православною церквою. Майбутній святий народився близько 760 роки в Константинополі. Його батько Ісак був у родинних стосунках з візантійським імператором Левом III Ісавром. Феофан став стратором в досить молодому віці, потім йому дарували титул спафарія. Після того, як він одружився на дочці візантійського патриція Лева Мегало, Феофан зберіг цнотливість і вирішив прийняти чернецтво.

Феофан був послушником обителі святого Сави. На його обличчі за наказом палестинського царя і гонителя християн Феодора були написані розпеченим залізом вірші про бешкети, тому Феофана Сповідника ще називають начертаним. Преподобному приписують дар чудотворення і здатність виганяти бісів.

Взагалі зазначимо, що кінь на Феофана вважався основним символом, і в цей день люди повинні особливо дбайливо ставитися до цих тварин. Коней використовували в обрядах, щоб уберегти від пристріту і всяких хвороб. Для цього коня напували водою, у якій лежало кільце або срібна або золота монета.

Що категорично не можна робити цього дня

В цей день категорично не можна лаятися і злитися, інакше весь рік обіцяє нещастя. Вважалося, що у цей день приходить справжня весна.

Головні прикмети цього дня

Згідно з народними прикметами, якщо на Феофана зранку буде туман, то добре вродять льон і коноплі. Жінки для цього тричі об'їжджали верхи на кочерзі конопляне поле.

Вважається, що якщо у цей день погодувати птахів льняним насінням, то і врожай льону буде багатим.

У разі якщо захворів кінь, то він вже не одужає. Ще одна прикмета, пов'язана з кіньми - якщо вони голосно пирхають, то це до сильного дощу, а якщо це сталося в дорозі, то чекайте неприємну зустріч.

Водночас, якщо кінь у стайні голосно заіржав - то це обіцяє удачу.

Жінкам в цей день не бажано переступати через кінський упряж.

На Феофана люди уважно придивлялися до природи. Так, якщо у цей день лід тоне, а не тане, то рік буде голодний і важкий. Якщо дерева покриє іній, то червень буде дощовий. Якщо погода буде теплою, то чекай літо непогідне.

Тим, хто знайде в цей день в ластівчиному гнізді дрібний камінчик, можна взяти його як оберіг від будь-якого зла. Але потрібно бути вкрай обережним і не пошкодити гніздо, що вважається великим гріхом.

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій і Ян.