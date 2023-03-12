Свято 12 березня: як провести цей день згідно з традиціями
12 березня православна церква згадує та вшановує святого Прокопія Декаполіта. У цей день наші предки продовжували спостерігати за природою, роблячи прогнози на весну. Проте було заборонено вирушати в далекі подорожі.
Що ще не можна робити 12 березня - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Що відомо про святого
Прокопій Декаполіт був палестинським монахом, борцем з іконоборством, святим та сповідником. Він народився в місті Селевкія (нині - Йордан) в тій частині Палестини, яка в той час називалася Декаполісом. Звідси й походження прізвища.
З юних років обрав чернечий спосіб життя, а тому присвятив себе духовному очищенню. Прокопій доводив, що вшанування ікон це не ідолопоклонство. Цим переконаннями святий накликав на себе гнів імператора і був підданий жорстоким тортурам.
Спочатку його побили залізними прутами, а потім кинули до в'язниці. Всі муки він терпеливо зносив разом з Василієм Визнавцем. Коли Прокопій вийшов із в'язниці, імператор помер. А сам святий пішов із життя в дуже глибокій старості.
Традиції 12 березня
У цей день було заведено йти на риболовлю, адже вірили, що вона буде вдалою. Крім того, йшли також і до церкви, щоб пом'янути покійних, а потім відвідували їхні могили.
А ще 12 березня вважали хорошим днем для початку дачних робіт. Тому якщо погода дозволяє, можете сміливо приступати.
Що не можна сьогодні робити
- Не варто вирушати в подорож, щоб не накликати на себе біду.
- Заборонено їсти м'ясні, молочні страви, яйця, рибу.
- Не можна лихословити, лаятися і сваритися.
- Не можна відмовлятися від прийому гостей.
- Не відмовляйте друзям і рідним у допомозі.
Народні прикмети
- Бруньки набубнявіли - це до багатого врожаю
- З'явилися проліски - потрібно починати польові роботи.
- Розпускається верба - саме час проводити посів.
- Маківки верби розпустились - посіви будуть хорошими.
- Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцеві, значить буде невдалий день.
- Якщо граки летять прямо на гнізда - це знак, що весна буде тепла.
У кого сьогодні іменини
12 березня свої іменини відзначають Степан, Прокіп, Юліан, Макар, Яків, Маркіян, Тимофій, Тит.
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