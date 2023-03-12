Свято 12 березня: як провести цей день згідно з традиціями

12 березня православна церква згадує та вшановує святого Прокопія Декаполіта. У цей день наші предки продовжували спостерігати за природою, роблячи прогнози на весну. Проте було заборонено вирушати в далекі подорожі.

Що ще не можна робити 12 березня - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Що відомо про святого

Прокопій Декаполіт був палестинським монахом, борцем з іконоборством, святим та сповідником. Він народився в місті Селевкія (нині - Йордан) в тій частині Палестини, яка в той час називалася Декаполісом. Звідси й походження прізвища.

З юних років обрав чернечий спосіб життя, а тому присвятив себе духовному очищенню. Прокопій доводив, що вшанування ікон це не ідолопоклонство. Цим переконаннями святий накликав на себе гнів імператора і був підданий жорстоким тортурам.

Спочатку його побили залізними прутами, а потім кинули до в'язниці. Всі муки він терпеливо зносив разом з Василієм Визнавцем. Коли Прокопій вийшов із в'язниці, імператор помер. А сам святий пішов із життя в дуже глибокій старості.

Традиції 12 березня

У цей день було заведено йти на риболовлю, адже вірили, що вона буде вдалою. Крім того, йшли також і до церкви, щоб пом'янути покійних, а потім відвідували їхні могили.

А ще 12 березня вважали хорошим днем для початку дачних робіт. Тому якщо погода дозволяє, можете сміливо приступати.

Що не можна сьогодні робити

Не варто вирушати в подорож, щоб не накликати на себе біду.

Заборонено їсти м'ясні, молочні страви, яйця, рибу.

Не можна лихословити, лаятися і сваритися.

Не можна відмовлятися від прийому гостей.

Не відмовляйте друзям і рідним у допомозі.

Народні прикмети

Бруньки набубнявіли - це до багатого врожаю

З'явилися проліски - потрібно починати польові роботи.

Розпускається верба - саме час проводити посів.

Маківки верби розпустились - посіви будуть хорошими.

Якщо в день Прокопа заєць перебіг дорогу мисливцеві, значить буде невдалий день.

Якщо граки летять прямо на гнізда - це знак, що весна буде тепла.

У кого сьогодні іменини

12 березня свої іменини відзначають Степан, Прокіп, Юліан, Макар, Яків, Маркіян, Тимофій, Тит.