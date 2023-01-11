Свято 11 січня: які заборони та традиції існують в цей день

Історія про вбитих немовлят

Ця історія відома людям з Євангелія від Матвія. Вона розповідає про східних волхвів, які побачили на небі яскраву зірку та зрозуміли, що народився новий Цар в Юдеї.

Вони направилися до Єрусалима і попросили Ірода показати їм путь. Волхви помилково вважали, що немовля є спадкоємцем Ірода. Проте цар злякався, що його можуть скинути з престолу та наказав вбити всіх дітей у місті віком до 2 років.

У той страшний день у Вифлеємі вбили близько 14 000 хлопчиків. Марію, Йосипа та Ісуса врятував Ангел, попередивши про кару та необхідність тікати в Єгипет.

Що не можна сьогодні робити

11 січня наші предки не випускали з дому дітей та самі без потреби не виходили. Вважалося, що в цей день на людей полює нечисть. Особливо остерігалися походів до лісу та після заходу сонця.

Сьогодні також заборонено конфліктувати, скаржитися. Не бажайте нікому здоров'я та не загадуйте бажань, бо все може статися навпаки. Існує повір'я, що сьогодні не можна стригти волосся, тому що будуть проблеми з грошима.

11 січня також не варто братися за нові справи та планувати переїзд або подорож.

Народні прикмети

Якщо вітер дме з півночі, то слід чекати морозів.

Якщо світить ясне сонце, то чекати теплої весни.

Якщо в цей день на вулиці сильна заметіль, то в липні буде багато опадів.

Якщо тепла погода, то весна буде ранньою і теплою.

Стовпом йде дим, очікуйте холодів, стелиться - піде дощ чи сніг.

Якщо сніг падає великими пластівцями, буде потепління;

Низько пливуть хмари - на холодну погоду;

Шумить ліс - прийде тепло.

Хто святкує день ангела

11 січня день ангела святкують Хома, Вікентій, Тимофій, Степан, Григорій, Сергій, Павло, Петро, Микола, Андрій, Олексій, Василь, Данило, Іван, Констянтин, Федір, Ганна.