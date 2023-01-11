Праздник 11 января: какие запреты и традиции существуют в этот день

11 января православная церковь чтит память 14 000 убитых в Вифлееме младенцев. Кроме того, вспоминают преподобных Марка, Феофила и Иоанна Печерских. А среди международных праздников сегодня день "спасибо", который еще называют самым вежливым днем года
В какие традиции верили наши предки и какие запреты соблюдались - подробнее читайте в материале Styler.
Эта история известна людям из Евангелия от Матфея. Она рассказывает о восточных волхвах, увидевших на небе яркую звезду и понявших, что родился новый Царь в Иудее.
Они отправились в Иерусалим и попросили Ирода показать им путь. Волхвы ошибочно полагали, что младенец является наследником Ирода. Однако царь испугался, что его могут свергнуть с престола и приказал убить всех детей в городе в возрасте до 2 лет.
В тот страшный день в Вифлееме убито около 14 000 мальчиков. Марию, Иосифа и Иисуса спас Ангел, предупредив о наказании и необходимости бежать в Египет.
11 января наши предки не выпускали из дома детей и сами без нужды не выходили. Считалось, что в этот день на людей охотится нечисть. Особенно остерегались походов в лес и после заката.
Сегодня тоже запрещено конфликтовать, жаловаться. Не желайте никому здоровья и не загадывайте желания, потому что все может произойти наоборот. Существует поверье, что сегодня нельзя стричь волосы, потому что будут проблемы с деньгами.
11 января также не стоит браться за новые дела и планировать переезд или поездку.
11 января день ангела празднуют Фома, Викентий, Тимофей, Степан, Григорий, Сергей, Павел, Петр, Николай, Андрей, Алексей, Василий, Даниил, Иван, Константин, Федор, Анна.
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