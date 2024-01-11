Свято 11 січня: яка заборона найголовніша сьогодні, у кого день ангела
11 січня у православні в Україні відзначають день пам'яті преподобного Феодосія Великого.
Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Важливі традиції цього дня
Феодосій Великий народився Каппадокії. Він також вирішив вести подвижницький спосіб життя і, залишивши рідну хату, вирушив до Палестини, де й оселився в печері. У ній прожив 30 років, де невпинно молився.
У цю дату на Русі обов'язково ходили до лазні. Сьогодні дівчатам суворо не можна милуватися собою.
Предки вірили, що у цей день нечисть морозить повітря. Щоб у будинку не було холодно, добре топили піч, а також тепло одягалися, виходячи надвір. Селяни обов'язково вирушали до лазні, щоб відлякати від себе недуги.
Головні прикмети цього дня:
- собака скиглить, а кішка бурчить, батьки вірили, що їхній господар скоро занедужає;
- у двір зайшла чужа кішка – у вас буде новина;
- якщо у вікно стукнула пташка - це звістка про смерть;
- в око потрапила смітинка - значить, скоро втратите зір;
- у лісі далеко чути луну - погода буде морозною;
- голосно бліють вівці, а також неспокійно поводяться - буде негода.
Що категорично не можна робити у цей день
- Не можна стригти нігті та волосся, бо весь рік у боргах житимете.
- сьогодні не виходьте на світанку надвір.
- Не піднімайте хустку, яка впала на дорогу, бо назвете на себе лихо.
Сьогодні святкує День ангела Володимир, Віталій, Михайло, Микола, а також Федір.
До речі, з'явився церковний календар на 2024 рік.
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