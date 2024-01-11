ua en ru
Чт, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Праздник 11 января: какой запрет самый главный сегодня, у кого день ангела

Четверг 11 января 2024 06:00
UA EN RU
Праздник 11 января: какой запрет самый главный сегодня, у кого день ангела Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

11 января в православные в Украине отмечают день памяти преподобного Феодосия Великого.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Важные традиции этого дня

Феодосий Великий родился в Каппадокии. Он также решил вести подвижнический образ жизни и, покинув родной дом, отправился в Палестину, где и поселился в пещере. В ней прожил 30 лет, где беспрестанно молился.

В эту дату на Руси обязательно ходили в баню. Сегодня девушкам строго нельзя любоваться собой.

Предки верили, что в этот день нечисть морозит воздух. Чтобы в доме не было холодно, хорошо топили печь, а также тепло одевались, выходя на улицу. Селяне обязательно отправлялись в баню, чтобы отпугнуть от себя недуги.

Главные приметы этого дня:

  • собака скулит, а кошка ворчит, предки верили, что их хозяин скоро заболеет;
  • во двор зашла чужая кошка - у вас будет новость;
  • если в окно стукнула птичка - это известие о смерти;
  • в глаз попала соринка - значит, скоро потеряете зрение;
  • в лесу далеко слышно эхо - погода будет морозной;
  • громко блеют овцы, а также беспокойно ведут себя - будет ненастье.

Что категорически нельзя делать в этот день

  • Нельзя стричь ногти и волосы, потому что будете весь год в долгах жить.
  • сегодня не выходите на рассвете на улицу.
  • Не поднимайте платок, который упал на дорогу, потому что назовете на себя беду.

Сегодня празднует День ангела Владимир, Виталий, Михаил, Николай, а также Федор.

Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

Ранее мы писали, что в Украине намерены установить необычный праздник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине свято в Україні