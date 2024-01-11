Праздник 11 января: какой запрет самый главный сегодня, у кого день ангела
11 января в православные в Украине отмечают день памяти преподобного Феодосия Великого.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Важные традиции этого дня
Феодосий Великий родился в Каппадокии. Он также решил вести подвижнический образ жизни и, покинув родной дом, отправился в Палестину, где и поселился в пещере. В ней прожил 30 лет, где беспрестанно молился.
В эту дату на Руси обязательно ходили в баню. Сегодня девушкам строго нельзя любоваться собой.
Предки верили, что в этот день нечисть морозит воздух. Чтобы в доме не было холодно, хорошо топили печь, а также тепло одевались, выходя на улицу. Селяне обязательно отправлялись в баню, чтобы отпугнуть от себя недуги.
Главные приметы этого дня:
- собака скулит, а кошка ворчит, предки верили, что их хозяин скоро заболеет;
- во двор зашла чужая кошка - у вас будет новость;
- если в окно стукнула птичка - это известие о смерти;
- в глаз попала соринка - значит, скоро потеряете зрение;
- в лесу далеко слышно эхо - погода будет морозной;
- громко блеют овцы, а также беспокойно ведут себя - будет ненастье.
Что категорически нельзя делать в этот день
- Нельзя стричь ногти и волосы, потому что будете весь год в долгах жить.
- сегодня не выходите на рассвете на улицу.
- Не поднимайте платок, который упал на дорогу, потому что назовете на себя беду.
Сегодня празднует День ангела Владимир, Виталий, Михаил, Николай, а также Федор.
Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.
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