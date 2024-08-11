Свято 11 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий мученик Євпл жив у III-IV століттях на Сицилії і служив архідияконом у місті Катанія. Завжди носив із собою Євангеліє і безстрашно проповідував християнську віру.

Під час правління римського імператора Діоклетіана розпочалося жорстоке переслідування християн. У той час язичники схопили безліч проповідників і служителів церкви, серед яких був святий Євпл.

Попри жорстокі тортури, він залишався непохитним у своїй вірі та не відрікся від Христа. За переказами, він проповідував навіть під час власної страти. Нині мощі святого Євпла зберігаються в Італії, в одній із церков міста Тревіко.

Євпл Катанський, стенопис (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 11 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися з рідними і друзями

Бажати будь-кому зла

Довго спати та переїдати

Відмовляти у допомозі.

У давнину українці наділяли магічними властивостями буквально все, що бачили навколо. Вірили, що сьогодні на болотах збираються душі самогубців та всіляка погань. З цієї причини не рекомендується наближатися до боліт і топких місцевостей, за повір'ями, сьогодні там панують представники злих сил і душі померлих.

Якщо ви побачите сьогодні білого коня без вершника, яскраві вогники, що блукають серед дерев або майже прозорі тіні, що майстерно ховаються неподалік, слід пам'ятати, що вони можуть бути ворожими й агресивними.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку туман стелиться над водою - до теплої погоди

Немає вітру або він зовсім легкий - скоро дощитиме

Сонячна погода - у вересні майже не буде опадів

У лісі багато горіхів і мало грибів - до холодної зими.

Здавна українці вважали цей день магічним і вірили, що сьогодні нечисть становиться набагато сильнішою. Через це наші пращури старалися не виходити з домівки без нагальної потреби.

11 серпня вважається несприятливим днем для прогулянок на болоті чи цвинтарі. Забобонні люди вірили, що сьогодні відкривається портал між світами, який не вийде знайти спеціально, а тільки натрапити випадково

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: