Свято 10 жовтня: чому цей день важливий, що можна і не можна робити

Іменинники 10 жовтня:

Павліна, Франциск, Аристарх, Зінаїда, Ігнат, Каллістрат, Марк, Савватій.

Традиції, звичаї, що треба зробити в цей день

Раніше бджолярі в цей день молилися святому Саватію про гарний врожай меду і здоров'я бджіл. Вважалося, що хороший бджоляр повинен закінчити свої справи до цього дня.

Мед в цей день має унікальні, лікувальні якостями. Його додавали в багато страв, а також в хліб та млинці.

На свято пекли спеціальне печиво з медом, яке подавали на сніданок для всієї родини. З'їсти ласощі потрібно було вранці, а крихти віддати птахам. Цей ритуал мав принести достаток в оселю.

10 жовтня також відзначається "дитяче свято". Батьки намагалися порадувати або пригостити дітей, а святому Саватію молилися про здоров'я і благополуччя дитини.

День добре підійде для пошуку роботи, навчання і набуття мудрості.

Прикмети на Саватія

Важко працювати і виконувати роботу по дому.

Починати нові справи, інакше вони закінчаться невдачею.

Здійснювати грошові операції і угоди, адже можна втратити велику суму.

Довго спати, щоб не захворіти.

Стригти волосся, щоб не відрізати своє щастя.

Прикмети погоди 10 жовтня