Свято 10 березня: чому цей день особливий, у кого день ангела, важливі прикмети

Що відомо про святого Тараса

Святитель Тарасій жив у Константинополі у VIII–IX століттях. Завдяки гарній освіті та знатному походженню отримав гарне місце при дворі імператора Костянтина VI Порфирородного. Потім став сенатором за його матері, святої цариці Ірини.

Народна назва свята – Кумоха від слова кума. Так раніше називали лихоманку, нечисту силу, яка становить велику небезпеку для людей і нападає 10 березня.

У селах вірили, що Кумоха виходить із дрімучого лісу на Тараса і пробирається до хат. Існували забобони, що навіть Домовий не може протистояти їй. Вона вишукувала сплячу людину і заволоділа її тілом. Той одразу відчував жар, ломоту в суглобах і довго не міг видужати. Також вірили, що Кумоха може наслати хворобу на людину, яка дивиться з вулиці у вікно.

Головні прикмети дня

На Тараса Безсонного випав сніг — тиждень перед Великоднем буде непогожим.

Якщо навколо дерев розтанув сніг, чекайте на тепло.

Весна вже настала, отже, і осінь буде ранньою.

Граки в'ють гніздо - незабаром погода встановиться.

Крумкають ворони — до дощового літа.

Що не можна робити сьогодні