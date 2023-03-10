Свято 10 березня: чому цей день особливий, у кого день ангела, важливі прикмети

Православні християни 10 березня традиційно вшановують пам'ять святителя Тарасія Константинопольського. У народі це свято названо днем Тараса Безсонного або Кумохою.
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Святитель Тарасій жив у Константинополі у VIII–IX століттях. Завдяки гарній освіті та знатному походженню отримав гарне місце при дворі імператора Костянтина VI Порфирородного. Потім став сенатором за його матері, святої цариці Ірини.
Народна назва свята – Кумоха від слова кума. Так раніше називали лихоманку, нечисту силу, яка становить велику небезпеку для людей і нападає 10 березня.
У селах вірили, що Кумоха виходить із дрімучого лісу на Тараса і пробирається до хат. Існували забобони, що навіть Домовий не може протистояти їй. Вона вишукувала сплячу людину і заволоділа її тілом. Той одразу відчував жар, ломоту в суглобах і довго не міг видужати. Також вірили, що Кумоха може наслати хворобу на людину, яка дивиться з вулиці у вікно.
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