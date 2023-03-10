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Свято 10 березня: чому цей день особливий, у кого день ангела, важливі прикмети

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

Православні християни 10 березня традиційно вшановують пам'ять святителя Тарасія Константинопольського. У народі це свято названо днем Тараса Безсонного або Кумохою.

Читайте у матеріалі Styler, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Що відомо про святого Тараса

Святитель Тарасій жив у Константинополі у VIII–IX століттях. Завдяки гарній освіті та знатному походженню отримав гарне місце при дворі імператора Костянтина VI Порфирородного. Потім став сенатором за його матері, святої цариці Ірини.

Народна назва свята – Кумоха від слова кума. Так раніше називали лихоманку, нечисту силу, яка становить велику небезпеку для людей і нападає 10 березня.

У селах вірили, що Кумоха виходить із дрімучого лісу на Тараса і пробирається до хат. Існували забобони, що навіть Домовий не може протистояти їй. Вона вишукувала сплячу людину і заволоділа її тілом. Той одразу відчував жар, ломоту в суглобах і довго не міг видужати. Також вірили, що Кумоха може наслати хворобу на людину, яка дивиться з вулиці у вікно.

Головні прикмети дня

  • На Тараса Безсонного випав сніг — тиждень перед Великоднем буде непогожим.
  • Якщо навколо дерев розтанув сніг, чекайте на тепло.
  • Весна вже настала, отже, і осінь буде ранньою.
  • Граки в'ють гніздо - незабаром погода встановиться.
  • Крумкають ворони — до дощового літа.

Що не можна робити сьогодні

  • Категорично сьогодні заборонялося лягати спати вдень.
  • Крім того, заборонялося будь-що планувати і робити серйозні покупки — бути біді.
  • Важкі роботи з дому та фізичну роботу виконувати також заборонено.

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Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.

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