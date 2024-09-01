UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Свято 1 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Церковне свято 1 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 1 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Симеона Стовпника і матері його Марти за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий преподобний Симеон Стовпник, відомий також як Симеон Старший, є видатною фігурою у християнській аскетичній традиції. Народився він приблизно в 390 році в селі Сисан, що в провінції Кілікія на території сучасної Туреччини. Його мати, Марта, також шанується як свята за своє праведне життя.

Симеон з дитинства вирізнявся глибокою релігійністю. Вже у 13 років він почув проповідь про блаженства, яка так його вразила, що він вирішив присвятити своє життя Богові. Молодим хлопцем Симеон вступив до монастиря, де занурився у молитву та сувору аскезу. Однак цього йому було замало, і він вирішив усамітнитися в пустелі, де провів кілька років у пості та молитві.

Згодом Симеон прийняв рішення піднятися на стовп - високу колону, щоб ще більше віддалитися від мирських спокус і повністю присвятити себе служінню Богу. Цей вид аскези, відомий як стовпництво, став символом його самозречення. Протягом 37 років Симеон жив на цьому стовпі, який з часом сягнув висоти 18 метрів. Він постійно молився, давав настанови і благословення всім, хто приходив до нього.

Слава про Симеона Стовпника поширилася далеко за межі Сирії. До нього приїжджали імператори, князі і прості люди, шукаючи мудрості та духовної підтримки. Симеон помер у 459 році, залишаючись на своєму стовпі до останнього дня.

Його мати, свята Марта, присвятила своє життя вихованню сина у вірі і підтримувала його у духовних пошуках. Після смерті її також канонізували, і тепер її пам’ять вшановують разом з пам'яттю її сина.

Ікона Симеона Стовпника (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 1 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Допускати негативні думки
  • Жалітися на життя
  • Злословити, лаятися та сваритися
  • Підмітати або мити підлогу.

Також не рекомендується цього дня виходити за поріг будинку та починати далекі подорожі. Вони точно закінчаться погано. 

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Похмурий ранок - до дощової осені
  • Сильно кусаються комахи - буде зміна погоди
  • Гуси вже відлетіли в теплі краї - до ранньої зими
  • Тепла і сонячна погода - так буде і взимку.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Семен, Марфа, Наталія, Тетяна. 

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День знань
  • День українського підприємця 
  • Всесвітній день написання листів 
  • День народження осені
  • День японських дельфінів.

Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.

Також читайте чи можна носити хрестик померлого родича.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
СвятаЦерковний календар