Свято 1 вересня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 1 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого преподобного Симеона Стовпника і матері його Марти за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий преподобний Симеон Стовпник, відомий також як Симеон Старший, є видатною фігурою у християнській аскетичній традиції. Народився він приблизно в 390 році в селі Сисан, що в провінції Кілікія на території сучасної Туреччини. Його мати, Марта, також шанується як свята за своє праведне життя.
Симеон з дитинства вирізнявся глибокою релігійністю. Вже у 13 років він почув проповідь про блаженства, яка так його вразила, що він вирішив присвятити своє життя Богові. Молодим хлопцем Симеон вступив до монастиря, де занурився у молитву та сувору аскезу. Однак цього йому було замало, і він вирішив усамітнитися в пустелі, де провів кілька років у пості та молитві.
Згодом Симеон прийняв рішення піднятися на стовп - високу колону, щоб ще більше віддалитися від мирських спокус і повністю присвятити себе служінню Богу. Цей вид аскези, відомий як стовпництво, став символом його самозречення. Протягом 37 років Симеон жив на цьому стовпі, який з часом сягнув висоти 18 метрів. Він постійно молився, давав настанови і благословення всім, хто приходив до нього.
Слава про Симеона Стовпника поширилася далеко за межі Сирії. До нього приїжджали імператори, князі і прості люди, шукаючи мудрості та духовної підтримки. Симеон помер у 459 році, залишаючись на своєму стовпі до останнього дня.
Його мати, свята Марта, присвятила своє життя вихованню сина у вірі і підтримувала його у духовних пошуках. Після смерті її також канонізували, і тепер її пам’ять вшановують разом з пам'яттю її сина.
Ікона Симеона Стовпника (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується цього дня виходити за поріг будинку та починати далекі подорожі. Вони точно закінчаться погано.
Сьогодні іменини святкують: Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.
Також читайте чи можна носити хрестик померлого родича.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.