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Праздник 1 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Церковный праздник 1 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 1 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святого преподобного Симеона Столпника и матери его Марты по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой преподобный Симеон Столбник, известный как Симеон Старший, является выдающейся фигурой в христианской аскетической традиции. Родился он примерно в 390 году в деревне Сисан в провинции Киликия на территории современной Турции. Его мать, Марта, также почитается как святая за свою праведную жизнь.

Симеон с детства отличался глубокой религиозностью. Уже в 13 лет он услышал проповедь о блаженстве, которая так поразила его, что он решил посвятить свою жизнь Богу. Молодым парнем Симеон поступил в монастырь, где погрузился в молитву и суровую аскезу. Однако этого ему было мало, и он решил уединиться в пустыне, где провел несколько лет в посте и молитве.

Впоследствии Симеон принял решение подняться на столб - высокую колонну, чтобы еще больше удалиться от мирских соблазнов и полностью посвятить себя служению Богу. Этот вид аскезы, известный как столпничество, стал символом его самоотречения. В течение 37 лет Симеон жил на этом столбе, который со временем достиг высоты 18 метров. Он постоянно молился, давал наставления и благословения всем, кто приходил к нему.

Слава о Симеоне Столбнике распространилась далеко за пределы Сирии. К нему приезжали императоры, князья и простые люди, ища мудрости и духовной поддержки. Симеон умер в 459 году, оставаясь на своем столбе до последнего дня.

Его мать, святая Марта, посвятила свою жизнь воспитанию сына в вере и поддерживала его в духовных поисках. После смерти ее также канонизировали, и теперь ее память чтят вместе с памятью ее сына.

Икона Симеона Столпника (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 1 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Допускать отрицательные мнения
  • Жаловаться на жизнь
  • Злословить, ругаться и ссориться
  • Подметать или мыть пол.

Также не рекомендуется в этот день выходить за порог дома и начинать дальние поездки. Они точно кончатся плохо.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Пасмурное утро - к дождливой осени
  • Сильно кусаются насекомые - будет смена погоды
  • Гуси уже улетели в теплые края - к ранней зиме
  • Теплая и солнечная погода - так будет и зимой.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Семен, Марфа, Наталья, Татьяна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День знаний
  • День украинского предпринимателя
  • Всемирный день написания писем
  • День рождения осени
  • День японских дельфинов.

Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.

Также читайте можно ли носить крестик умершего родственника.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.

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