Праздник 1 сентября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой преподобный Симеон Столбник, известный как Симеон Старший, является выдающейся фигурой в христианской аскетической традиции. Родился он примерно в 390 году в деревне Сисан в провинции Киликия на территории современной Турции. Его мать, Марта, также почитается как святая за свою праведную жизнь.

Симеон с детства отличался глубокой религиозностью. Уже в 13 лет он услышал проповедь о блаженстве, которая так поразила его, что он решил посвятить свою жизнь Богу. Молодым парнем Симеон поступил в монастырь, где погрузился в молитву и суровую аскезу. Однако этого ему было мало, и он решил уединиться в пустыне, где провел несколько лет в посте и молитве.

Впоследствии Симеон принял решение подняться на столб - высокую колонну, чтобы еще больше удалиться от мирских соблазнов и полностью посвятить себя служению Богу. Этот вид аскезы, известный как столпничество, стал символом его самоотречения. В течение 37 лет Симеон жил на этом столбе, который со временем достиг высоты 18 метров. Он постоянно молился, давал наставления и благословения всем, кто приходил к нему.

Слава о Симеоне Столбнике распространилась далеко за пределы Сирии. К нему приезжали императоры, князья и простые люди, ища мудрости и духовной поддержки. Симеон умер в 459 году, оставаясь на своем столбе до последнего дня.

Его мать, святая Марта, посвятила свою жизнь воспитанию сына в вере и поддерживала его в духовных поисках. После смерти ее также канонизировали, и теперь ее память чтят вместе с памятью ее сына.

Икона Симеона Столпника (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 1 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Допускать отрицательные мнения

Жаловаться на жизнь

Злословить, ругаться и ссориться

Подметать или мыть пол.

Также не рекомендуется в этот день выходить за порог дома и начинать дальние поездки. Они точно кончатся плохо.

Народные приметы и традиции этого дня

Пасмурное утро - к дождливой осени

Сильно кусаются насекомые - будет смена погоды

Гуси уже улетели в теплые края - к ранней зиме

Теплая и солнечная погода - так будет и зимой.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Семен, Марфа, Наталья, Татьяна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: