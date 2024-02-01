Свято 1 лютого: що не можна робити, щоб не винести щастя з дому

1 лютого православні віруючі в Україні за новим церковним календарем відзначають День пам'яті святого мученика Трифона.

Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього свята

Сьогодні віруючі моляться святому мученику Трифону, щоб отримати благополучне полювання, захистити врожай від шкідників та комах. Наші пращури вірили, що щира молитва святому Трифону допоможе вилікувати від хропіння та хвороб очей.

Якщо у цей день зустріти пару воркуючих і щебечучих птахів, значить, на людину чекатиме любов. При цьому звертали увагу на те, який це птах.

Головні прикмети на Трифона

Погода Трифона вказує погоду протягом місяця. Наші пращури помітили, якщо у цей день тепло - весна буде теплою.

Сніг іде – до дощової весни.

Морозний день – весна буде пізня та холодна.

Побачити падаючу зірку – до теплої весни.

Що не можна робити сьогодні

Цього дня не можна дарувати гострі предмети, годинники. Також забороняється виносити сміття, щоби не винести щастя.

Сьогодні День ангела святкують люди із такими іменами: Анастасій, Василь, Давид, Каріон, Петро, Семен, Тимофій, Трифон.