Свято 1 листопада: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святі Косма і Дам’ян, які жили у II-III століттях, прославилися своєю благородною місією - лікувати людей безкоштовно. Ці брати походили з міста Євхаїта, що нині розташоване на території сучасної Туреччини, і, здобувши медичну освіту, присвятили себе допомозі хворим.

Для Косми і Дам’яна медицина була Божим даром, і вони щиро вірили, що не мають права брати плату за лікування. Їхнє служіння не обмежувалося лише фізичним оздоровленням: брати також надавали людям духовну підтримку, закликали вірити в Бога та знаходити надію у випробуваннях.

Коли у Римській імперії розпочалися гоніння на християн, Косму і Дам’яна заарештували. Їм довелося зазнати численних тортур, проте вони залишилися вірними своїй вірі. За відмову зректися християнства їх засудили до страти, яку брати прийняли з відданістю Христу.

Сьогодні святі Косма і Дам’ян шануються як покровителі лікарів і медичних працівників. Їхній приклад милосердя та безкорисливості надихає людей і нині надавати допомогу з любов’ю та відданістю.

День пам'яті святих безсрібників Косми і Даміана (зображення: rivne.church.ua)

Теодор, священник з Остромадської єпархії, був відомий своєю відданістю вірі та активною участю в житті громади. У часи переслідувань християн він не лише залишався твердим у своїх переконаннях, а й сміливо проповідував Христову віру. За це його заарештували, і під час допитів Теодор стійко витримав всі тортури, показуючи приклад сили духу та віри.

Зрештою, священномученика Теодора було страчено, але його подвиги залишили помітний слід в історії церкви. Його пам'ять і відданість Христу вшановують у православній традиції як символ стійкості та віри.

Що не можна робити сьогодні, 1 листопада

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися, лихословити

Думати про погане

Відмовляти у допомозі

Пліткувати чи наговорювати.

Також сьогодні не варто зачиняти вхідні двері зсередини, щоб не відштовхувати гроші. Крім цього, незаміжнім дівчатам не рекомендують залишатися ввечері самій, щоб не залишитися самотньою надовго.

Народні прикмети і традиції цього дня

Холодна погода весь день - до пізньої весни

Низько летять птахи - опадів не буде

Якщо птахи летять високо - взимку буде багато снігу

Відлига з багнюкою - скоро почнуться морози.

Цей день в народі відомий як Осінні Кузьминки або "Бабин день". У цей час за звичаєм вшановували берегинь домашнього вогнища, що символізує тепло та затишок в домі.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: