Свято 1 листопада: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Сьогодні, 1 листопада, свято - православні українці вшановують пам’ять святих безсрібників Косми і Дам'яна і пам’ять блаженного священномученика Теодора за новим церковним календарем. У народі цей день називають Бабиним.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святі Косма і Дам’ян, які жили у II-III століттях, прославилися своєю благородною місією - лікувати людей безкоштовно. Ці брати походили з міста Євхаїта, що нині розташоване на території сучасної Туреччини, і, здобувши медичну освіту, присвятили себе допомозі хворим.
Для Косми і Дам’яна медицина була Божим даром, і вони щиро вірили, що не мають права брати плату за лікування. Їхнє служіння не обмежувалося лише фізичним оздоровленням: брати також надавали людям духовну підтримку, закликали вірити в Бога та знаходити надію у випробуваннях.
Коли у Римській імперії розпочалися гоніння на християн, Косму і Дам’яна заарештували. Їм довелося зазнати численних тортур, проте вони залишилися вірними своїй вірі. За відмову зректися християнства їх засудили до страти, яку брати прийняли з відданістю Христу.
Сьогодні святі Косма і Дам’ян шануються як покровителі лікарів і медичних працівників. Їхній приклад милосердя та безкорисливості надихає людей і нині надавати допомогу з любов’ю та відданістю.
День пам'яті святих безсрібників Косми і Даміана (зображення: rivne.church.ua)
Теодор, священник з Остромадської єпархії, був відомий своєю відданістю вірі та активною участю в житті громади. У часи переслідувань християн він не лише залишався твердим у своїх переконаннях, а й сміливо проповідував Христову віру. За це його заарештували, і під час допитів Теодор стійко витримав всі тортури, показуючи приклад сили духу та віри.
Зрештою, священномученика Теодора було страчено, але його подвиги залишили помітний слід в історії церкви. Його пам'ять і відданість Христу вшановують у православній традиції як символ стійкості та віри.
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також сьогодні не варто зачиняти вхідні двері зсередини, щоб не відштовхувати гроші. Крім цього, незаміжнім дівчатам не рекомендують залишатися ввечері самій, щоб не залишитися самотньою надовго.
Цей день в народі відомий як Осінні Кузьминки або "Бабин день". У цей час за звичаєм вшановували берегинь домашнього вогнища, що символізує тепло та затишок в домі.
Сьогодні іменини святкують: Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували, як уникнути гріхів у повсякденному житті.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.