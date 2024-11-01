Праздник 1 ноября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 1 ноября, свято - православные украинцы чтят память святых бессеребренников Космы и Дамьяна и память блаженного священномученика Теодора по новому церковному календарю. В народе этот день называют Бабьим.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святые Косма и Дамьян, жившие во II-III веках, прославились своей благородной миссией - лечить людей бесплатно. Эти братья происходили из Евхаита, ныне расположенного на территории современной Турции, и, получив медицинское образование, посвятили себя помощи больным.
Для Космы и Доменная медицина была даром Божиим, и они искренне верили, что не имеют права брать плату за лечение. Их служение не ограничивалось только физическим оздоровлением: братья также оказывали людям духовную поддержку, призывали верить в Бога и обрести надежду в испытаниях.
Когда в Римской империи начались гонения на христиан, Косма и Дамьяна были арестованы. Им пришлось испытать многочисленные пытки, однако они остались верны своей вере. За отказ отречься от христианства их приговорили к смертной казни, которую братья приняли с преданностью Христу.
Сегодня святые Косма и Дамьян почитаются как покровители врачей и медицинских работников.
День памяти святых бессеребренников Космы и Дамиана (изображение: rivne.church.ua)
Теодор, священник из Остромадской епархии, был известен своей верностью вере и активным участием в жизни общины. Во времена преследований христиан он не только оставался твердым в своих убеждениях, но и смело проповедовал веру Христову. За это его арестовали, и во время допросов Теодор стойко выдержал всю пытку, показывая пример силы духа и веры.
В конце концов, священномученик Теодор был казнен, но его подвиги оставили заметный след в истории церкви. Его память и преданность Христу чтят в православной традиции как символ стойкости и веры.
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также сегодня не стоит закрывать входную дверь изнутри, чтобы не отталкивать деньги. Кроме этого, незамужним девушкам не рекомендуют оставаться вечером самой, чтобы не остаться одинокой надолго.
Этот день в народе известен как Осенние Кузьминки или "Бабий день". В это время по обычаю чествовали хранительниц домашнего очага, что символизирует тепло и уют в доме.
Сегодня именины празднуют: Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета, Ульяна.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали, как избежать грехов в повседневной жизни.
Также узнайте, как найти время для молитвы каждый день.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.