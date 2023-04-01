Свято 1 квітня: чому цей день особливий, кого треба привітати з днем ангела
У церковному календарі 1 квітня - це дата вшанування пам'яті святої Дарії та її чоловіка Хрісанфа. У народі свято називають "Дар'я-брудна".
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Історія та традиції цього дня
Дарія жила у Римі у III столітті. До заміжжя була язичницею, як і сім'я її майбутнього чоловіка. Але сам Хрісанф уже кілька років вивчав Святе Письмо. Після таємного хрищення він почав відкрито проповідувати слово Боже. З метою повернути сина на шлях "правильної" віри батько одружив його з красунею-язичницею.
Дарію віддали до блудного будинку. Але лев, що з'явився з нізвідки, не підпустив нікого, хто хотів осквернити її. А вигрібна яма, в яку кинули Хрісанфа, очистилася і почала пахнути. Звістка про те, що відбувається, дійшла до імператора Нумермана. Він наказав піддати подружжя катуванням і страчувати. Після довгих численних катувань мучеників живими закопали у землю.
На Дарину Грязну наші предки молилися святій за благополуччя та щастя у шлюбі. Вірили, що з цього дня у будинку прокидається будинковий.
Важливі прикмети на Дарину брудну
- Якщо на Дар'ю Брудну ясно і тепло, то літо буде сухим та вітряним.
- Якщо день дощовий, то можна не побоюватися літньої посухи.
- Якщо вночі зірок не видно, то наступні дні будуть теплими.
- Яка погода 1 квітня, такою вона буде і за півроку.
- Весняні води шумно біжать - буде багато трави.
- Верба зацвіла – час діставати вулики.
Що сьогодні не можна робити
- Не можна думати про погане, плакати та сумувати.
- Не можна цього дня озиратися на жіночі голоси.
1 квітня день ангела відзначають власники таких імен: Ян, Інокентій, Іван, Дмитро, Софія, Мотрона, Іларія, Дарія.
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