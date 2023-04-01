Свято 1 квітня: чому цей день особливий, кого треба привітати з днем ангела

У церковному календарі 1 квітня - це дата вшанування пам'яті святої Дарії та її чоловіка Хрісанфа. У народі свято називають "Дар'я-брудна".

У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Історія та традиції цього дня

Дарія жила у Римі у III столітті. До заміжжя була язичницею, як і сім'я її майбутнього чоловіка. Але сам Хрісанф уже кілька років вивчав Святе Письмо. Після таємного хрищення він почав відкрито проповідувати слово Боже. З метою повернути сина на шлях "правильної" віри батько одружив його з красунею-язичницею.

Дарію віддали до блудного будинку. Але лев, що з'явився з нізвідки, не підпустив нікого, хто хотів осквернити її. А вигрібна яма, в яку кинули Хрісанфа, очистилася і почала пахнути. Звістка про те, що відбувається, дійшла до імператора Нумермана. Він наказав піддати подружжя катуванням і страчувати. Після довгих численних катувань мучеників живими закопали у землю.

На Дарину Грязну наші предки молилися святій за благополуччя та щастя у шлюбі. Вірили, що з цього дня у будинку прокидається будинковий.

Важливі прикмети на Дарину брудну

Якщо на Дар'ю Брудну ясно і тепло, то літо буде сухим та вітряним.

Якщо день дощовий, то можна не побоюватися літньої посухи.

Якщо вночі зірок не видно, то наступні дні будуть теплими.

Яка погода 1 квітня, такою вона буде і за півроку.

Весняні води шумно біжать - буде багато трави.

Верба зацвіла – час діставати вулики.

Що сьогодні не можна робити

Не можна думати про погане, плакати та сумувати.

Не можна цього дня озиратися на жіночі голоси.

1 квітня день ангела відзначають власники таких імен: Ян, Інокентій, Іван, Дмитро, Софія, Мотрона, Іларія, Дарія.