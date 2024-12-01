Свято 1 грудня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Яке сьогодні свято в церковному календарі

Святий Наум був один з 12 малих біблійних пророків, а в народі він є покровителем освіти та знань.

За переказами, Наум жив в VII столітті до н.е., в галілейському місті Елкоші. Вважається, що його ім'я означає "втішитель" та є зменшеною формою від імені Неємія, яке означало "Господь утішить".

Про дитинство та життя пророка майже нічого невідомо. Найголовнішою працею святого стала Книга пророка Наума, яку він писав в періоді між 663 та 612 роком до н.е.

В пророцтвах, написаних в формі поеми, no передбачив падіння Ніневії, тогочасної столиці країни Ассирії. Відповідно до книги, ассирійці були покарані за розпусту, жорстокість та жадібність.

Для пращурів Наум був покровителем грамоти та наук. Так з'явилася приказка "Наум наставляє на розум". Вважалося, що, якщо розпочати навчання цього дня, дитині буде легше опанувати науку.

В День пророка Наума родини відвідували церкви, де ставили свічку перед образом святого. В молитвах дякували та просили поради у складній ситуації.

Що сьогодні не можна робити

Щоб не втратити щастя, цього дня предки намагалися дотримуватися певних заборон. Зокрема, 1 грудня не можна:

думати про погане

починати нові справи

спілкуватися з нав'язливими людьми

вживати алкоголь

переїдати

Крім цього, на думку пращурів, в день Наума не можна їсти під час читання - так можна "заїсти" знання. До того ж намагалися не залишати книгу відкритою.

Головні прикмети 1 грудня

Сьогодні на небі видно багато зірок - наступного дня буде мороз

На Наума зірки яскраво сяють - незабаром будуть завірюхи

Якщо 1 грудня каркають ворони - буде хуртовина

В Наумів день собаки глухо гавкають - буде снігопад

У кого сьогодні день ангела

1 грудня за новим стилем день ангела відзначають власники таких імен: Антон, Дмитро, Наум та Порфирій.

За старим стилем іменини святкують люди з цими іменами: Роман, Платон, Алфей, Анастасій, Варул, Закхей.

Що святкують в світі 1 грудня

В неділю 1 грудня в світі відзначають такі свята і значущі події: