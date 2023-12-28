Святковий салат з буряка, який можна їсти навіть вночі

Що знадобиться для приготування

Щоб приготувати смачний, корисний та дуже легкий салат з буряка, який можна їсти у новорічну ніч і він не нашкодить фігурі, знадобиться:

мікс салатів

червона цибуля

відварений буряк

консервований тунець

фета

гарбузове насіння (або горішки)

Для заправки підготуйте:

оливкова олія - 1 ст. л

мед - 1 ч. л

діжонська гірчиця (або зернах) - 1 ч. л

сіль, італійські трави - до свого смаку

апельсиновий сік - 2 ст. л

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відварити буряк та порізати довільно. Після цього поріжте цибулю півкільцями.

Далі змішайте всі інгредієнти для соусу. Зберіть салат: викладіть мікс салатів, буряки, цибулю, тунець, полийте соусом, зверху викладіть сир і можна їсти.

Святковий салат з буряка (скриншот)