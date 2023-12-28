Святковий салат з буряка, який можна їсти навіть вночі

Чудовою стравою для новорічного столу стане салат з буряка, який готується дуже швидко. До того ж його подача точно вразить гостей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram фудблогерки Євгенії Карпюк.
Щоб приготувати смачний, корисний та дуже легкий салат з буряка, який можна їсти у новорічну ніч і він не нашкодить фігурі, знадобиться:
Для заправки підготуйте:
Спочатку потрібно відварити буряк та порізати довільно. Після цього поріжте цибулю півкільцями.
Далі змішайте всі інгредієнти для соусу. Зберіть салат: викладіть мікс салатів, буряки, цибулю, тунець, полийте соусом, зверху викладіть сир і можна їсти.
Раніше ми повідомляли, що категорично не можна готувати на чавунній сковорідці.
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