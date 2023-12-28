RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Праздничный салат из свеклы, который можно есть даже ночью

Как приготовить праздничный салат из свеклы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Прекрасным блюдом для новогоднего стола станет салат из свеклы, который готовится очень быстро. К тому же его подача точно поразит гостей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram фудблогерки Евгении Карпюк.

Что понадобится для приготовления

Чтобы приготовить вкусный, полезный и очень легкий салат из свеклы, который можно есть в новогоднюю ночь и он не навредит фигуре, понадобится:

  • микс салатов
  • красный лук
  • отварная свекла
  • консервированный тунец
  • фета
  • тыквенные семена (или орешки)

Для заправки подготовьте:

  • оливковое масло - 1 ст. л
  • мед - 1 ч. л
  • дижонская горчица (или зернах) - 1 ч. л
  • соль, итальянские травы - по своему вкусу
  • апельсиновый сок - 2 ст. л

Способ приготовления

Сначала нужно отварить свеклу и порезать произвольно. После этого порежьте лук полукольцами.

Затем смешайте все ингредиенты для соуса. Соберите салат: выложите микс салатов, свеклу, лук, тунец, полейте соусом, сверху выложите творог и можно есть.

Праздничный салат из свеклы (скриншот)

Ранее мы сообщали, что категорически нельзя готовить на чугунной сковороде.

Также читайте, почему во время приготовления новогоднего ужина важно открывать окно.

Читайте РБК-Украина в Google News
приготування стравприготування