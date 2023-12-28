Праздничный салат из свеклы, который можно есть даже ночью

Прекрасным блюдом для новогоднего стола станет салат из свеклы, который готовится очень быстро. К тому же его подача точно поразит гостей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram фудблогерки Евгении Карпюк.
Чтобы приготовить вкусный, полезный и очень легкий салат из свеклы, который можно есть в новогоднюю ночь и он не навредит фигуре, понадобится:
Для заправки подготовьте:
Сначала нужно отварить свеклу и порезать произвольно. После этого порежьте лук полукольцами.
Затем смешайте все ингредиенты для соуса. Соберите салат: выложите микс салатов, свеклу, лук, тунец, полейте соусом, сверху выложите творог и можно есть.
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