Святкові традиції: що дарують на новорічні свята у різних країнах

Іспанія: солодощі в плетеному кошику

В Іспанії під час зимових свят не заведено дарувати великі та дорогі подарунки, особливо в колі друзів або знайомих. Натомість традиційним подарунком є плетений кошик з різноманітними солодощами, шампанським або іншими напоями.

Це відмінний варіант для тих, хто хоче привітати гостей з теплом і затишком. Серед улюблених солодощів - туррон, марципани та інші національні смаколики, які обов'язково додадуть святкового настрою.

Китай: парні подарунки

Хоча Китай не святкує Різдво, китайський Новий рік, який зазвичай припадає на кінець січня або початок лютого, має свої унікальні традиції в обміні подарунками. У Китаї важливе значення має символіка, тому подарунки часто бувають парними, такими як дві чашки, два пледи або набір прикрас.

Це символізує єдність та гармонію в стосунках. Подарунки зазвичай мають не тільки естетичну цінність, а й глибокий сенс, що робить їх особливими та запам'ятовуваними.

Індія: подарунки, зроблені власноруч

Індійці віддають перевагу подарункам, виготовленим власноруч, оскільки це підкреслює увагу та тепло, вкладені в подарунок. Тут обмінюються в'язаними шапками та шарфами, глиняними статуетками, шкатулками та іншими виробами ручної роботи.

Такий подарунок не лише естетично привабливий, але й несе в собі душевний зв'язок між дарувальником і отримувачем. У нас також можна знайти майстрів, які створюють чудові вироби, що стануть чудовим різдвяним сюрпризом.

В Індії люблять робити подарунки власноруч (фото: Freepik.com)

Італія: модні подарунки

Італія - це країна, яка славиться своєю модою та високим рівнем стилю. Італійці часто дарують аксесуари, такі як шалик, сумка, ремінь або годинник.

Це практичні подарунки, які згодом знайдуть своє застосування, навіть якщо вони деякий час чекатимуть свого часу. Крім того, більш інтимні та особисті подарунки, як парфуми чи косметика, зазвичай дарують лише члени родини.

Англія: теплі та родинні подарунки

В Англії Різдво - це виключно родинне свято, і тому найбільш цінними подарунками є ті, що мають емоційну та історичну цінність. Це можуть бути колекційні предмети, антикваріат або прикраси, які передаються з покоління в покоління.

Англійці також люблять дарувати індивідуальні подарунки, що відображають їхні сімейні традиції та прив'язаність до рідних людей.

США: багато малих подарунків

В Америці Різдво асоціюється з великою кількістю подарунків. Американці обожнюють подарунки, і чим більше їх, тим краще! Тут важливо не стільки розмір подарунка, скільки процес розпакування. Подарунки можуть бути невеликими, але їх кількість завжди вражає.

Чим більше подарунків - тим краще (фото: Freepik.com)

Франція: персоналізовані та практичні подарунки

У Франції заведено дарувати подарунки, які підбираються відповідно до інтересів та потреб одержувача. Оскільки французи дуже цінують індивідуальний підхід, подарунки зазвичай обирають за допомогою рекомендацій самих отримувачів.

Вони можуть бути будь-якими, від сертифікатів у магазин до спеціальних предметів, які точно відповідатимуть вимогам та смакам.