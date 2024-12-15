Праздничные традиции: что дарят на новогодние праздники в разных странах

Испания: сладости в плетеной корзине

В Испании во время зимних праздников не принято дарить большие и дорогие подарки, особенно в кругу друзей или знакомых. Зато традиционным подарком является плетеная корзина с разнообразными сладостями, шампанским или другими напитками.

Это отличный вариант для тех, кто хочет поздравить гостей с теплом и уютом. Среди любимых сладостей - туррон, марципаны и другие национальные вкусности, которые обязательно придадут праздничное настроение.

Китай: парные подарки

Хотя Китай не празднует Рождество, китайский Новый год, обычно приходящийся на конец января или начало февраля, имеет свои уникальные традиции в обмене подарками. В Китае важное значение имеет символика, поэтому подарки часто бывают парными, такими как две чашки, два пледа или набор украшений.

Это символизирует единство и гармонию в отношениях. Подарки обычно имеют не только эстетическую ценность, но и глубокий смысл, что делает их особенными и запоминающимися.

Индия: подарки, сделанные собственноручно

Индийцы предпочитают подарки, изготовленные собственноручно, поскольку это подчеркивает внимание и тепло, вложенные в подарок. Здесь обмениваются вязаными шапками и шарфами, глиняными статуэтками, шкатулками и другими изделиями ручной работы.

Такой подарок не только эстетически привлекателен, но и несет в себе душевную связь между дарителем и получателем. У нас также можно найти мастеров, которые создают потрясающие изделия, которые станут великолепным рождественским сюрпризом.

В Индии любят делать подарки своими руками (фото: Freepik.com)

Италия: модные подарки

Италия – это страна, которая славится своей модой и высоким уровнем стиля. Итальянцы часто дарят аксессуары, такие как шарф, сумка, ремень или часы.

Это практичные подарки, которые впоследствии найдут свое применение, даже если они некоторое время будут ждать своего времени. Кроме того, более интимные и личные подарки, как духи или косметика обычно дарят только члены семьи.

Англия: теплые и семейные подарки

В Англии Рождество - это исключительно семейный праздник, и поэтому наиболее ценными подарками являются эмоциональная и историческая ценность. Это могут быть коллекционные предметы, антиквариат или украшения, передаваемые из поколения в поколение.

Англичане любят дарить индивидуальные подарки, отражающие их семейные традиции и привязанность к родным людям.

США: много малых подарков

В Америке Рождество ассоциируется с большим количеством подарков. Американцы обожают подарки, и чем больше их, тем лучше! Здесь важно не столько размер подарка, сколько процесс распаковки. Подарки могут быть небольшими, но их количество всегда поражает.

Чем больше подарков - тем лучше (фото: Freepik.com)

Франция: персонализированные и практичные подарки

Во Франции принято дарить подарки, которые подбираются в соответствии с интересами и потребностями получателя. Поскольку французы очень ценят индивидуальный подход, подарки обычно выбирают с помощью рекомендаций самих получателей.

Они могут быть любыми, от сертификатов в магазин до специальных предметов, точно соответствующих требованиям и вкусам.