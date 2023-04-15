Святкові подарунки для окупантів. Українцям показали, як захисники готуються до Великодня (фото)

"Великдень тільки завтра, а наші захисники вже готують "святкові подарунки" для окупантів. Цей дух предків-козаків зламати не під силу нікому", - йдеться у повідомленні.

Бійці також вирішили дотриматися українських традицій і взялися до розмальовування. Однак не яєць, як ви могли подумати, а боєприпасів.

Українські захисники готуються до Великодня (фото: facebook.com/kommander.nord)

На фото видно, як військові малюють різні візерунки на гранатах. Для цього вони використали звичайні фарби, а серед кольорів найчастіше обирали синій і жовтий.

Українські захисники готуються до Великодня (фото: facebook.com/kommander.nord)