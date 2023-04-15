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Праздничные подарки для оккупантов. Украинцам показали, как защитники готовятся к Пасхе (фото)

Как украинские воины готовятся к Пасхе 2023 года (фото: facebook.com/kommander.nord)
Автор: Юлия Гаюк

Уже завтра, 16 апреля, по православному календарю украинцы будут отмечать Пасху. В условиях полномасштабной войны волонтеры и гражданские делают все, чтобы защитники по линии фронта могли хотя бы на миг ощутить праздник. Однако сами военные тоже не отстают!

Как Вооруженные Силы Украины готовятся к празднованию Пасхи, показали на странице ОК "Північ" в Facebook.

"Пасха только завтра, а наши защитники уже готовят "праздничные подарки" для оккупантов. Этот дух предков-казаков сломать не под силу никому", - говорится в сообщении.

Бойцы также решили придерживаться украинских традиций и принялись за разрисовку. Однако не яиц, как вы могли подумать, а боеприпасов.

Украинские защитники готовятся к Пасхе (фото: facebook.com/kommander.nord)

На фото видно, как военные рисуют разные узоры на гранатах. Для этого они использовали обычные краски, а среди цветов чаще всего выбирали синий и желтый.

Украинские защитники готовятся к Пасхе (фото: facebook.com/kommander.nord)

Ранее мы рассказывали трагическую историю гибели Артура Асадова, отец которого сражается на стороне россиян.

Смотрите также, как выглядит военная форма для женщин в ВСУ.

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Вооруженные силы УкраиныПасха