Как святить паску дома: детальная инструкция

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Правительство настоятельно рекомендует украинцам не собираться на Пасху компаниями, а оставаться дома и посмотреть богослужение онлайн. Православная церковь Украины предлагает людям купить уже освященные паски либо освятить их дома своими силами. Как это сделать, читайте в материале Styler.

"Если вы живете в большом городе и не успели приобрести освященную паску, то вы можете самостоятельно обрызгать ее освященной водой. Сделать это нужно в праздничный день после прочтения молитв о благословении в храмах", - рассказали в церкви.

Очень важно даже дома слушать молитву и читать ее, как-будто вы находитесь в храме. Делать это нужно перед иконой. Об этом напоминают священники.

"Также помолимся дома за усопших ближних в поминальные дни после Пасхи. Наши священнослужители обязательно будут вместе с вами посещать кладбища, однако позже – совершение заупокойных молитв переносятся на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020 года)", – подытожили в ПЦУ.

Священники просят молодых прихожан позаботиться о родственниках старшего возраста — чтобы у всех были дома освященные Пасхальные блюда. Не будет лишним позаботиться и о тех людях, у которых нет возможности купить себе блюда к пасхальному столу. Если у вас есть возможность - поступите по-христиански и пожертвуйте обездоленным еду.

Как мы ранее писали, Чистый четверг: что нельзя делать и как правильно мыться.