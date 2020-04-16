Як святити паску вдома: детальна інструкція

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Уряд наполегливо рекомендує українцям не збиратися на Великдень компаніями, а залишатися вдома і подивитися богослужіння онлайн. Православна церква України пропонує людям купити вже освячені паски або освятити їх будинку своїми силами. Як це зробити, читайте в матеріалі Styler.

"Якщо ви живете в великому місті і не встигли придбати освячену паску, то ви можете самостійно окропити її освяченою водою. Зробити це потрібно в святковий день після прочитання молитов про благословення в храмах", - розповіли в церкві.

Дуже важливо навіть вдома слухати молитву і читати її, ніби-то ви знаходитесь в храмі. Робити це потрібно перед іконою. Про це нагадують священики.

"Також вдома помолимось за померлих ближніх у поминальні дні після Пасхи. Наші священнослужителі обов'язково будуть разом з вами відвідувати кладовища, однак пізніше – вчинення заупокійних молитов переносяться на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 року)", – підсумували в ПЦУ.

Священики просять молодих парафіян подбати про родичів старшого віку — щоб у всіх були вдома освячені Великодні страви. Не зайвим буде подбати і про тих людей, у яких немає можливості купити собі страви до великоднього столу. Якщо у вас є можливість - зробіть по-християнськи і пожертвуйте знедоленим їжу.

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