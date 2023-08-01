Свята та вихідні у серпні 2023. Що відзначатимемо і чи буде вихідний на День Незалежності

Робочі та вихідні дні у серпні

У серпні 31 календарний день, з яких лише 8 будуть вихідними – суботи та неділі. 23 дні будуть робітниками.

Вихідні: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 серпня.

Додаткового вихідного дня у зв'язку із Днем Незалежності цього року не буде. За статтею 73 Кодексу законів про працю, дні державних свят – вихідні.

І якщо дата випадає на суботу чи неділю, вихідним днем стає автоматичний наступний робочий день. Крім того, в Україні існує практика перенесення робочих днів.

24 серпня цього року випадає на четвер і наступний робочий день, 25 серпня, міг би бути перенесений, щоб українці отримали одразу 4 вихідні дні поспіль.

Але через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовані, тому 24 серпня буде робочим днем.

Календар свят на серпень 2023 року

1 серпня – День інкасатора

2 серпня - День аеромобільних військ

5 серпня – Міжнародний день світлофора

7 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України

8 серпня – День військ зв'язку Збройних Сил України

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу

12 серпня – Міжнародний день молоді

13 серпня – День будівельника

13 серпня – День працівників ветеринарної медицини

14 серпня – Медовий Спас, або Маковея

15 серпня – День археолога

19 серпня - День пасічника, Преображення Господнє (Яблучний Спас)

21-25 серпня - Курбан-байрам

23 серпня – День Державного Прапора України

24 серпня – День Незалежності України

26 серпня – День авіації України

26 серпня - День далекобійника

27 серпня – День шахтаря

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.

29 серпня – День пам'яті захисників України, Горіховий (Хлібний) Спас